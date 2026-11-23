Военнопромишленият комплекс на Украйна се мъчи да продължи да се развива на фона на недостиг на финансиране, ограничения в работната ръка и руски атаки, въпреки че Киев очаква да произведе над 7 милиона дрона през тази година. Американското издание The Wall Street Journal, цитирайки представители на бранша и анализатори в областта на отбраната, рисува тази картина и посочва, че индустрията, възродена след пълномащабната руска инвазия през 2022 г., вероятно е достигнала тавана си. Финансирането е оскъдно, квалифицираните работници са малко, а фабриките продължават да бъдат мишени на руски удари.

Министерството на отбраната на Украйна очаква над 7 милиона дрона тази година в сравнение с около 2,2 милиона през 2024 г., което е огромен скок нагоре. Индустрията обаче все още не е произвела достатъчно системи за противовъздушна отбрана и продължава да разчита на доставки от САЩ и Европа. Освен това ръководителят на конструкторското бюро, стоящо зад украинските крилати ракети „Нептун“, казва, че производството ще остане под 1000 броя тази година. Той признава, че Украйна произвежда по-малко от Русия.

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Над 1300 компании от отбранителния сектор се състезават за ограниченото финансиране, което оставя най-обещаващите производители без пари. Някога тази разпръснатост даваше на Украйна бързина и гъвкавост. Сега тя е пречка, пише WSJ. Бивш офицер от Военноморските сили на САЩ, който е бил съветник на Киев, отбелязва, че много фирми допринасят съвсем малко за военните усилия и само засилват борбата за пари. Той посочва системата за доставки, при която отделните командири могат самостоятелно да поръчват оборудване или да получават дарено оборудване.

Милиони украинци са напуснали страната или са се присъединили към армията, което затруднява намирането на квалифициран персонал. През август Bloomberg съобщи, че фирмите привличат инженери с тройна заплата и безплатно жилище, а счетоводители и служители от отдел „Човешки ресурси“ се набират за сглобяване на дронове.

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Разширяването също е рисковано, тъй като новите заводи се превръщат в мишени. Компаниите често разпределят производството си в няколко обекта. Производителите все по-често местят работата си в чужбина и търсят чуждестранни инвестиции. Изпълнителният директор на регистрираната във Великобритания украинска фирма Uforce споделя, че почти всяка компания, която достигне определен мащаб, се опитва да се утвърди на Запад.

В събота във Великобритания министърът на отбраната на Украйна Евгений Хмара и британският му колега Уес Стрийтинг подписаха споразумения за производство на украински дронове за удари на средно и голямо разстояние с финансиране от Обединеното кралство. Европа също се надпреварва да изгради евтини системи за противовъздушна отбрана. Киев е поискал десетгодишно финансиране от Запада за своята армия.

Собствената технология на Украйна дава големи резултати на бойното поле, като последният знаков пример е от удара по Кримския мост.

WATCH: New footage reportedly shows a Ukrainian FP-5 Flamingo cruise missile with an onboard camera heading toward the Kerch Bridge in Russian-occupied Crimea. https://t.co/Mz1QP2bOBF — Clash Report (@clashreport) November 17, 2026

"Нуждаем се от повече финансиране за производството на дронове. На първо място – за фронтовата линия и за всякакви видове мисии, но също така и за операции като тези. Операции, свързани с правосъдието. Русия трябва да почувства последствията от своята война и от отказа си да предприеме стъпки към деескалация", каза след серията от атаки по моста украинският президент Володимир Зеленски.

Zelensky: We need more funding to produce drones. First of all, for the front line and for all kinds of missions, but also for operations like these. Operations that are about justice. Russia must feel the consequences of its war and its refusal to take steps toward de-escalation. — Clash Report (@clashreport) November 17, 2026

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Германия се отказва да праща войници в Литва на фона на руската агресия в Украйна

Що се отнася до подкрепата на западните съюзници за Украйна и за държавите на източния фланг в борбата за възпиране на руската агресия, то има данни, че Германия е промелина плановете си за учението Grand Eagle 26 в Литва. Танковете, които трябваше да прати през Полша, ще минат по железопътен маршрут, за да не се провокира Русия, съобщи германският таблоид BILD. Изданието писа за промяната в неделя, позовавайки се на военни източници. Първоначално се предвиждаше германските сили да пътуват към учението Grand Eagle 26 в Литва самостоятелно, в автомобилни конвои през Полша.

В плана бяха включени подразделения от 10-а танкова дивизия. Според материала обаче танковете и другите превозни средства са били изпратени в Литва с влак. BILD посочи, че притеснението е било, че видимите германски танкови колони, насочващи се към източния фланг на НАТО, биха могли да провокират Русия без необходимост. Решението е било взето след консултации в рамките на НАТО. Източници са споделили пред вестника, че снимки на германски танкове, движещи се към Балтийските държави в близост до беларуската граница, биха били пропаганден подарък за диктатора Владимир Путин. Военен представител на НАТО казва, че Алиансът провежда учения за реална война по-интензивно, отколкото през последните години. Процедурите се преразглеждат постоянно, за да се намери подходящото ниво на възпиране и да се избегнат ненужни провокации.

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Снимка: Getty Images

Министерството на отбраната на Германия заяви пред изданието, че в смяната на вида транспорт „няма нищо необичайно“. Оттам посочиха, че тази смяна трябва да се отработва, тъй като трябва да функционира в реална извънредна ситуация.

По-ранни съобщения посочваха, че над 2000 германски войници, около 50 верижни превозни средства и 650 колесни превозни средства преминават през Полша за ученията. В тях участват около 1800 войници и над 750 превозни средства. „Grand Eagle 26“ е насочено към бързото разгръщане на сили на Бундесвера на източния фланг на НАТО.

Отделно от това германската 45-а танкова бригада Litauen провежда собствено учение - „Freedom Shield 26-II“, с около 3800 войници. Това е най-голямото учение на Бундесвера в Литва досега. Бригадата е първата постоянно разположена бойна единица на Германия от такъв мащаб в чужбина. Предвижда се до края на 2027 г. тя да наброява около 4800 войници, плюс 200 цивилни, и да разполага с пълна оперативна готовност.

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Съобщението за промяната показва колко внимателно НАТО преценява баланса между възпиращия ефект и ескалацията на източния си фланг. Дори логистиката на рутинните учения може да се превърне в политически сигнал. Полша и Литва споделят граница с дължина около 100 километра, известна като Сувалкския коридор. Тя се намира между руския ексклав Калининград и Беларус – близкия съюзник на Русия, и представлява единствената сухопътна връзка на НАТО с балтийските държави. Анализатори често я описват като най-уязвимата точка на Алианса. Русия отдавна представя разполагането на сили на НАТО в близост до границите ѝ като заплаха.

Преди дни руски ракети удариха югоизточната част на Полша, а генералният секретар на НАТО Марк Рюте обеща да защити „всеки сантиметър“ от полската територия. Калининград също обяви тревога, след като е бил засечен подозрителен обект, приближаващ се от Литва - Вилнюс обаче отрече да има нещо общо: Последствията след тревогата и стрелбата в Калининград: Русия и НАТО реагираха (ВИДЕО).

Russia's Kaliningrad region issued a drone alert after a suspicious object was detected approaching from Lithuania, according to the regional governor. The governor said there was no threat to the region and that the alert would be lifted shortly. — Clash Report (@clashreport) November 21, 2026

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Съгласно официалната информация на украинския генщаб, публикувана сутринта на 23 ноември, през изминалото денонощие (на 22 ноември) е имало 149 бойни сблъсъка спрямо 131 на 21 ноември. Според последната налична информация руснаците са хвърлили 254 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 5 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2250 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 300 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 7964 FPV дрона, което е с над 750 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

15 руски пехотни атаки е регистрирал украинският генщаб в Покровското направление през последните 24 часа, но повече са станали североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка - 17. При Гуляйполе в Запорожка област и в Лиманското направление е имало 7 бойни сблъсъка за денонощието, 6 са станали в Славянското направление. Руснаците не са организирали нито една атака в Купянското и Краматорското направление, гласи сводката на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

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Появяват се съобщения, че украинските сили са пробили границата в руската Курска област и са поели контрола над населеното място Нови Път. Очаква се обаче потвърждение. Според украинския лейтенант с позивна "Алекс", който поддържа Telegram канала "Офицер", „офанзивата срещу Курска област, която някои медии се опитват да раздухат, всъщност не е нищо повече от тактически настъпления на отделни подразделения на Командването за специални операции с цел подобряване на тактическата обстановка (да, за да подобриш обстановката, не можеш просто да се оттеглиш или да оправдаваш провалите си с това)". "Мисля, че за никого не е тайна, че ситуацията в зоната на конфликта по границата в Харковска и Сумска област не е „като летен ден“ – има населени места, окупирани от врага дори от нашата страна на границата, много от които не са отразени от OSINT-анализаторите, така че дори в оперативен мащаб нищо не се е променило", добавя той.

Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" признава, че украинците напредват в североизточната Сумска област, която граничи с региона на Курск.

Reports are appearing that Ukrainian forces allegedly broke through the border in Russia's Kursk region and took control of the settlement of Novyi Put. Waiting for confirmation. https://t.co/DKRCE2ngtQ — WarTranslated (@wartranslated) November 22, 2026

"Тук украинските сили решиха да забавляват обществеността с малко „избрано съдържание“, като твърдяха, че са изтласкали руските войски от няколко населени места в граничната зона. Според UkrResources те са превзели Новомиколаевка, Юнаковка, Олексиевка, Яблоновка и Варачино и напредват към Беловоди. И, както се твърди, имат пълно предимство. Те наистина се опитват да предприемат нещо по отношение на Юнаковка, това е факт. Но населеното място в момента е под активен обстрел с дронове от двете страни. А самото селище на практика се е превърнало в сива зона", пише каналът.

В другите населени места руснаците активно отвърнали на ударите, твърди руският източник: "В Яблоновка, Новомиколаевка и Варачино 1434-и полк „Ахмат“ изтласка украинските сили, а в Беловоди - 83-та гвардейска въздушнодесантна бригада".

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Жертвите при руския удар с дрон по висока сграда на 22 ноември в село Димер в Киевска област нараснаха до 11. Продължават операциите по разчистване на отломките и търсенето на оцелели.

През изминалата нощ руските въоръжени сили са атакували Украйна със 153 безпилотни летателни апарата, съобщиха украинските военновъздушни сили. От тях са свалени или обезвредени с електронно заглушаване 134 дрона. Удари са регистрирани в 11 населени места, а отломки са паднали в още седем.

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Вчера в Одеса хората палеха огньове на балконите си, само за да си приготвят нещо за ядене - явно това е представата на Путин за „човечност“, пише беларуската опозиционна медия Nexta. Днепър също е на ръба. Градовете са потънали в мрак, като след руските удари настъпиха мащабни прекъсвания на електрозахранването. "Зимата наближава, а терористите, които губят на бойното поле, са решили да измъчват цивилното население", добавят от медията.

In Odesa, people are lighting fires on their balconies just to cook something to eat. That’s Putin’s idea of “humanity” Dnipro is also on the brink. Cities have been plunged into darkness, with large-scale blackouts following Russian strikes. Winter is coming, and the terrorists — losing on the battlefield — have decided to torment the civilian population. — NEXTA (@nexta_tv) November 22, 2026

На този фон се появиха и кадри, показващи как украинците действат в руския тил. Руски камион експлодира с гръм и трясък по пътя към окупирания Крим. След атаките срещу Кримския мост така нареченият сухопътен коридор по магистралата „Новорусия“ се превърна буквално в „Магистрала към ада“.

🤘 A Russian truck exploded spectacularly on the road to occupied Crimea After the attacks on the Crimean Bridge, the so-called land corridor along the "Novorossiya" highway has turned into a Highway to Hell. — NEXTA (@nexta_tv) November 22, 2026

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