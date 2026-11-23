Археолози откриха останки от римска военна щабквартира, построена в Йерусалим след разрушаването на града през 70 г. сл. Хр. Находката може да помогне за определяне на границите на военен лагер, където римските войски са били разположени повече от два века.

Откритието на археолозите в Йерусалим

Изследването е проведено от Шимон Гибсън от Университета на Северна Каролина в Шарлът. Анализирайки материали от разкопки, древна керамика, архитектурни останки и исторически източници, той предложи нова реконструкция на щаба на Legio X Fretensis - Десетия римски легион, пише Arkeonews.

Римските сили под командването на Тит превземат Йерусалим през 70 г. сл. Хр. след дълга обсада. Голяма част от града, включително Втория храм, е разрушена. По-късно Рим разполага там Десетия легион, за да поддържа контрол над територията, която е завладял.

Историкът от първи век Йосиф Флавий е записал, че Тит е запазил три монументални кули – Фазаел, Хипик и Мариамна – както и част от западната стена на Йерусалим. Тези структури са осигурявали отбранителни позиции за войниците, останали в града.

Историците отдавна са установили, че някъде на Западния хълм, който обхваща части от съвременните арменски и еврейски квартали, се е намирал римски лагер. Точните граници на лагера обаче остават неизвестни, тъй като археолозите са открили само няколко ясно разпознаваеми отбранителни съоръжения.

Изследванията на Гибсън се фокусираха върху разкопки, проведени от археолога Маген Брочи между 1975 и 1978 г. южно от днешната Цитадела. Непубликувани досега записи от обекта включват две масивни каменни стени, обозначени като W31 и W32. Те се срещаха под прав ъгъл, вероятно образувайки ъгъла на военен комплекс.

Едната стена е била дълга приблизително 9,5 метра, другата - 7,6 метра. И двете са се намирали върху останките на древна отбранителна кула, построена преди римското завоевание. Това предполага, че римските строители са използвали съществуващи укрепления при построяването на щаба си.

Керамика, открита в близки археологически находища, е предоставила допълнителни доказателства за датирането. Някои видове керамика, класифицирани преди това като „ранноримска“, са продължили да се произвеждат и след 70 г. сл. Хр., вероятно до 130 г. сл. Хр. Този период съвпада с вероятната дата на построяването на легионерския лагер.

Разкопките разкриха и наклонен път, запазен на около 37,7 метра (125 фута). Краят му е бил облицован с големи каменни блокове и повторно използвани колони. Гибсън предположи, че пътят вероятно е водил до вход към западната отбранителна стена.

Гибсън също така сравнява това място с оцеляла Иродова кула в Йерусалимската цитадела, която вероятно е маркирала северозападния ъгъл на лагера. Разстоянието между тези две точки е приблизително 285 метра.

Ако военният комплекс е имал приблизително квадратна форма, размерите му биха могли да бъдат около 285 на 285 метра, а площта му би могла да бъде 8,12 хектара или приблизително 20 акра.

Гибсън изчислява, че щабът е можел да побере между 1800 и 2200 войници и военни специалисти. Целият легион е бил значително по-голям, което предполага, че йерусалимският комплекс е служил предимно като регионален военно-административен център. Други части вероятно са действали на изолирани места в цяла Юдея.

Въпреки дългото присъствие на Десетия легион в Йерусалим, сравнително малко останки от щаба му са оцелели. Гибсън е разследвал дали войниците са демонтирали части от комплекса, преди да напуснат града в края на 3 век сл. Хр. Археолозите са открили плочки и водопроводни тръби с военни маркировки, както и находища на изхвърлени строителни материали, което може да показва разрушаване или разчистване на района.

Някои римски структури обаче може да са изчезнали и защото по-късни византийски строители са използвали повторно камъка и други материали. Разказът за „Пилигрима от Бордо“, посетил Йерусалим през 333 г. сл. Хр., споменава стени и пътеки около планината Сион, които може да съдържат следи за бивше военно укрепление.

Археолозите все още не са установили пълните граници на лагера и не са определили местоположението на неговите казарми, административни сгради и вътрешни пътища. Идентифицирането на евентуален югозападен ъгъл обаче предоставя отправна точка за разбирането как Рим е организирал военното си присъствие в Йерусалим след разрушаването на града.

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