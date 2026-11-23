Физици са открили необичайно решение на уравненията на Айнщайн в петизмерното пространство-време.

Откритията на учените за петото измерение

Черната дупка е сферична област от пространството, от която нищо, дори светлина, не може да избяга. Общата теория на относителността на Айнщайн допуска много по-странни конфигурации на пространство-времето. Например, може да има черна дупка в петизмерното пространство-време, наречена Черен Сатурн. Този обект се състои от две черни дупки и физиците за първи път представиха решение на уравненията на Айнщайн за Черен Сатурн, където и двете черни дупки се въртят в две различни равнини. Това отваря нови възможности за изучаване на необичайното поведение на гравитацията в пространство-времето, където има повече измерения. Резултатите от изследването бяха публикувани на сървъра за препринти arXiv, пише ScienceAlert.

Пространството-време, в което живеем, има четири измерения: три пространствени и едно времево. Ако добавим още едно пространствено измерение, общата теория на относителността на Айнщайн остава непроменена, но в този случай тя допуска геометрични конфигурации, които са невъзможни в четириизмерното пространство-време.

В петизмерното пространство-време, уравненията на Айнщайн допускат съществуването на Черен Сатурн. Това е черна дупка с форма на поничка, вътре в която се намира друга сферична черна дупка. Всяка черна дупка има свой собствен хоризонт на събитията. Това е границата, отвъд която, за да напуснете черната дупка, би трябвало да пътувате по-бързо от скоростта на светлината, но това е невъзможно.

Въртенето на пръстена му позволява да запази необичайната си форма, в противен случай би бил компресиран от гравитацията. В същото време, сферичната черна дупка повече наподобява обектите, с които сме познати. Но тези две черни дупки не са напълно независими. Те съществуват в едно и също пространство-време и гравитационното им влияние се простира отвъд хоризонтите на събитията им.

В новото си решение на уравненията на Айнщайн, физиците за първи път математически описаха Черния Сатурн, където и двете черни дупки могат да се въртят в две независими равнини, приемайки съществуването на пето пространствено измерение.

Констатациите на физиците показват, че и двете черни дупки в Черния Сатурн могат едновременно да достигнат екстремно състояние, като всяка от тях запазва свой собствен хоризонт на събитията в петизмерното пространство-време.

В момента няма доказателства, че съществуват Черни Сатурни или че във Вселената има допълнително пространствено измерение. Но подобни решения на уравненията на Айнщайн ни позволяват да изучаваме поведението на гравитацията в условия, които са коренно различни от нашата реалност.

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