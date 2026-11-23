Първият концерт на N.W.O.B.H.M. ветераните Praying Mantis в София е на 26 ноември, този четвъртък, в "Mixtape 5" и ще се състои при следната програма:

19:00 часа – отварят вратите за публика

20:00 часа - Mickey Lyxx

21:00 часа – PRAYING MANTIS

22:30 часа – очакван край

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Този четвъртък имате рядка възможност за среща с една от живите легенди на един от най-обичаните музикални стилове. Не пропускайте празника по случай 45 години от издаването на "Time Tells No Lies"!

Билети се продават ексклузивно онлайн и в мрежата на Eventim.bg. Електронната версия не е необходимо да бъде отпечатана, а може да бъде сканирана директно от телефон. В деня на събитието цената на билета ще е 30 евро.

Организаторите от BGTSC декларират желанието за провеждане на събитието в приятна и безопасна среда. Опасни предмети и неакредитирани лица с професионална техника, пушене (във всичките му форми), антисоциално поведение, животни и малолетни без придружител с попълнена декларация няма да бъдат допускани в залата.

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Политика за деца и непълнолетни: Малолетни (до 13-годишна възраст) и непълнолетни (от 14 до 17-годишни) могат да присъстват на това събитие само с придружител, който има нотариално заверено пълномощно и може да носи отговорност за действията на придружаваното лице. Когато придружителя е родител се изисква стандартна декларация, в противен случай клубът изисква декларация с печат от нотариус. На охраната се представят освен декларация, лични карти или копие от акт за раждане на придружаваното лице. На това събитие деца до 7-годишна възраст могат да присъстват без билет.

BGTSC е член на Сдружение Сцена музика СНЦ и спазва етичния кодекс, приет от голяма част от организаторите на концерти у нас.