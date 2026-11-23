Студентското движение в Сърбия спечели изборите на 25 октомври 2026 г., а дълго управлявалият страната Александър Вучич призна своята изборна загуба. Макар още да няма сформирано правителство, студентите лека полека започват да избират кой да ръководи институциите и наскоро определиха за председател на сръбския парламент Александър Чупич. Докато студентите решават какво точно ще правят с властта си и кой какъв пост ще заеме - в Сърбия тече и друга сюжетна линия.

След парламентарните избори на 25 октомври и преди сформирането на новото правителство бяха предприети поредица от полицейски акции. Според данни от уебсайта на Министерството на вътрешните работи, през последните две седмици в Сърбия са арестувани над 90 души за различни криминални престъпления, съобщи РТС.

От купуване на гласове, до фалити на банки, злоупотреба с влияние, полицейско насилие и какво ли още не. Под ударите на разследванията попадат и високопосатвени политици.

Бившият сръбски президент Александър Вучич все още не е сред тях, но самият той заяви, че "не могат да го арестуват". Макар че името му бе замесено в разследване на The Guardian във връзка в злоупотреба с власт заради провалената сделка със сина на американския президент Доналд Тръмп-младши и зетя му Джаред Къшнър. ОЩЕ: The Guardian с разкрития за сделка между Вучич и Тръмп, които могат да обърнат каруцата преди сръбските избори

Actualno.com обобщи най-значимите разследвания и арести след изборите в Сърбия.

Призив за възобновяване на делото за инцидента в Нови Сад

Победата на студентите се дължи на натрупания гняв след инцидента с козирката на жп гарата в Нови Сад, която уби 16 души. Очаквано - тяхното основно искане е делото срещу виновниците за инцидента да бъде възобновено.

Полицейско насилие

Две години продължи недоволството на студентите след инцидента в Нови Сад. По време на протестите имаше редица сигнали за полицейско насилие.

За полицейско насилие на протестите в Белград на 6 ноември първи основен съд в Белград разпореди 30-дневен арест за девет полицаи. Те са заподозрени във физическо малтретиране и изтезаване на няколко души в сградата на сръбското правителство в центъра на Белград през август 2025 г., съобщи "Танюг". Полицейските служители, идентифицирани като И. Ж., Б. Й., Д. В., Й. О., В. Л., Н. Д., Н. Ф., З. В. и М. В., са задържани под стража, за да се предотврати манипулиране на свидетели и тъй като престъплението е предизвикало безпокойство сред обществеността, се казва в изявление на съда.

Сред задържаните е командира на Специалното антитерористично звено Игор Жмирич.

Висшата прокуратура в Ниш потвърди ареста на седем полицаи от Бор, заподозрени в малтретиране и изтезаване на Сърджан Янкович и Деян Драгиевич. Двамата бяха обвинени в смъртта на двегодишното момиче Данка Илич, за което първоначално признаха, а по-късно обявиха, че са били принудени заради полицейски натиск и насилие.

Заради смъртта в полицейския арест на брата на Деян - Далибор са арестувани още осем служители на реда през ноември 2026 г.

Далибор Драгиевич почина на 7 април 2024 г. в полицейски арест – един ден след като бе задържан по подозрение, че е помогнал на брат си да скрие тялото на двегодишната Данка Илич. Министерството на вътрешните работи (МВР) заяви, че смъртта е настъпила по естествени причини; аутопсията и експертизата на Института по съдебна медицина обаче показаха, че смъртта е насилствена и е настъпила вследствие на удари, нанесени по цялото тяло, съобщава сайтът odgovornost.rs.

Задържането на двама висши полицейски служители

В първия ден на ноември са арестувани двама висши полицейски служители в лицето на Марко Кричак, ръководител на дирекцията за криминална полиция и Бошко Секулович, полицейски командир, който зе занимава с борбата с безредиците.

Кричак и Секулович са задържани поради наличието на основания за подозрение, че от 12 май до 3 юни 2026 г., като длъжностни лица на сръбското Министерство на вътрешните работи, чрез превишаване и злоупотреба със служебното си положение и неизпълнение на служебните си задължения, са причинили вреди и са нарушили сериозно правата на бившия началник на полицейското управление в Белград Веселин Милич. Става въпрос за действията си по отношение на убийството на сръбския бизнесмен и сочен за част от ъндърграунда Александър Нешович на 12 май 2026 г. в ресторант "27" в Сеняк.

Според изявлението на Висшата прокуратура в Сърбия има основания за подозрение, че в противоречие със закона, Бошко Секулович е подал наказателна жалба срещу Саша Вукович на 15 май 2026 г. за убийството на Александър Нешович, в която са включени и други лица, включително Веселин Милич, за престъпленията „Подпомагане на извършителя след извършване на престъплението“ и „Недокладване на престъплението и извършителя“.

Според Висшата прокуратура в Сърбия, Секулович е направил това, въпреки че, както се предполага, към момента на подаване на гореспоменатия доклад е знаел, че Милич , придружен от охраната си, е напуснал ресторант „27“ в Сеняк, преди Вукович да застреля Нешович, пише n1info.rs.

Novinar Radara Vuk Cvijić istakao je da je zanimljivo što su načelnik UKP-a Marko Kričak i načelnik Službe za suzbijanje kriminala Boško Sekulović uhapšeni od strane pripadnika UKP-a, odnosno svojih potčinjenih. https://t.co/VsHmrYezNw — 𝕺𝖉𝖎𝖓🍥 (@0din00) November 1, 2026

Разследвания и арести около вота: На прицел министър и шеф на разузнаването

В началото на ноември Сръбската прокуратура образува производство срещу директора на Агенцията за сигурност и разузнаване на Сърбия (BIA) Владимир Орлич и няколко служители на службата, както и срещу министъра на правосъдието Ненад Вуич и няколко служители на министерството. Те са обвинени в нарушаване на правото на глас и принуда, съобщи хърватската медия "Индекс".

Докладите са базирани на съмнения за събирането на т. нар. „капилярни гласове“ за управляващата Сръбска прогресивна партия на изборите на 25 октомври. В докладите се споменават и съмнения за незаконно поведение в рамките на разузнавателната служба и за системен натиск върху служители в поправителни домове, които са под юрисдикцията на Министерството на правосъдието.

На 6 ноември 2026 г. сръбското министерство на вътрешните работи (MUP) съобщи за задържането на началника на затвора в Забела Родолюб Рончевич. Той бе задържан по заповед на Специалния отдел за борба с корупцията към Висшата прокуратура в Кралево, като част от „продължаващи действия срещу корупцията и финансовите престъпления“. Рончевич е заподозрян в използване на конфискувани от държавата цигари и кафе, за да купува гласовете на затворниците, пише n1info.rs.

Министерството твърди, че след това началникът е наредил на служителите на затвора да раздадат цигарите и пакетите с кафе на затворниците, излежаващи присъдите си, в замяна на гласовете им за избирателната листа и политическата коалиция „Александър Вучич - Обединена Сърбия“, водена от Сръбската прогресивна партия (СПС) на парламентарните избори на 25 октомври. ОЩЕ: Масови арести в Сърбия: Ето какво се случи с шефа на сръбското разузнаване (ВИДЕО)

Скандалът с Alta Banka и ареста на Мацура

Най-големият скандал след сръбските избори дойде с отнемането на лиценза на Alta Banka, която активно работеше с руснаци и според статии в различни медии беше свързана с вътрешния кръг на Александър Вучич.

На 2 ноември 2026 г. последва арестът на Давор Мацура. Той е заподозрян в кражба на 45 млрд. динара. Впоследствие са задържани още двама служители на банката.

След отнемането на лиценза десетки хора се наредиха на опашки, за да получат парите си от банката. ОЩЕ: Ключов арест в Сърбия заради ALTA Banka: Задържаха бизнесмен от обкръжението на Вучич

Novi Sad, uživo Redovi ljudi koji pokušavaju da podignu novac iz Alta banke nakon što joj je Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za rad. Alta banka je u vlasništvu SNS biznismena Davora Macure https://t.co/YBoASLT2uu — Kreni-Promeni (@KPromeni) October 31, 2026

Пране на пари при метеоролозите

На 3 ноември 2026 г. полицията арестува Югослав Николич, директор на Републиканската хидрометеорологична служба. Според Министерството на вътрешните работи са задържани още съпругата и сина му.

Прокурорите ги подозират в пране на най-малко 650 000 евро между 2019 и 2024 г. и подозират Николич, че като държавен служител не е докладвал за значителни промени в имуществото си. Висшият съд в Белград разпореди Николич да бъде задържан под стража до 30 дни, а на 6 ноември той беше освободен от длъжност като директор на службата, пише odgovornost.rs.

Междувременно на 5 ноември по заповед на Специалния отдел за борба с корупцията към Висшата прокуратура в Нови Сад, провинциалният секретар по социална политика, демография и равенство между половете П. В. и председателят на Комисията към този секретариат Д. М. бяха арестувани по подозрение в злоупотреба със служебно положение и увреждане на бюджета на Автономна провинция Войводина със 130,9 милиона динара, предаде РТС.

Дни по-късно на 8 ноември са арестувани шестима души, заподозрени в злоупотреба със служебно положение и пране на пари. Сред арестуваните е председателят на община Инджия Марко Гашич, както и изпълняващият длъжността директор на публичното предприятие „Инджия пут“ У.Т, съобщи още Радио и телевизия на Сърбия.

Други арести

Сред първите арести след победата на студентите е този на директора на гимназия "Йовина" в Нови Сад Радивойе П. Стойкович. Той беше арестуван на 28 октомври, защото е отказал да се съобрази със съдебно решение.

Той трябваше да позволи на четирима учители от училището му да се върнат на работа. Учителите бяха отстранени от работа, заради призивите им за участие в студентските протести, съобщи Радио "Свободна Европа".

Припомняме, че училищният директор влезе в остър конфликт с учениците, родителите и част от учителите и публично осъди протестите, заклейми участието на учениците като „политическа злоупотреба“.

След ареста му по-късно той беше отстранен от поста. ОЩЕ: Ректорът на Белградския университет: Сигурен съм, че ме подслушват