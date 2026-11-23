Френският гранд Олимпик Марсилия може да остане без един от най-важните си футболисти за предстоящото домакинство на Левски в Лига Европа. Опитният полузащитник Пиер-Емил Хьойберг има здравословни проблеми, които поставят под съмнение участието му в двубоя със "сините". Новината идва само дни преди европейския сблъсък на "Стад Велодром", а настроението във френския лагер далеч не е добро след изненадващо поражение в първенството.

Основен футболист на Марсилия може да пропусне мача с Левски

31-годишният датски национал не взе участие при шокиращата загуба на Марсилия с 2:3 от новака Льо Ман в Лига 1. Причината е вирусно заболяване, което е застигнало футболиста след завръщането му от ангажиментите с националния отбор на Дания.

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Според френските медии Хьойберг първоначално е попаднал в разширения състав за срещата, но непосредствено преди началото ѝ е отпаднал от групата. Това е принудило старши треньора Бруно Женезио да промени плановете си, като мястото на датчанина е било заето от Жофри Кондогбия.

Бившият халф на Тотнъм е сред основните фигури в състава на Марсилия и има ключова роля за организацията на играта в средата на терена. Евентуалното му отсъствие би било сериозна загуба за французите.

Марсилия посреща Левски след тежък шамар

Проблемите с Хьойберг идват в неприятен момент за отбора на Женезио. Марсилия допусна изненадващ обрат срещу Льо Ман и отстъпи с 2:3 пред собствена публика, което допълнително повишава напрежението преди европейския двубой.

Срещата между Марсилия и Левски е в четвъртък, 26 ноември, от 19:45 часа българско време на "Стад Велодром".

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