През последните 3 десетилетия учените използват роботизираното подводно превозно средство за изследване на Марианската падина, но едва сега те се натъкнаха на нещо специално.

Нови открития на учените за Марианската падина

Океанът покрива по-голямата част от повърхността на планетата и е най-слабо проученото място в света. Именно тук се намира най-дълбоката точка на Земята, разположена на дъното на Тихия океан в рамките на Марианската падина - Challenger Deep. Тази точка се намира на дълбочина от почти 11 километра и е една от най-загадъчните в света, пише Popular Science.

Невероятната дълбочина и колосалното налягане, способни да смажат всичко, правят Challenger Deep изключително трудна за изучаване. В резултат на това много хипотези за това какво се крие там бързо биват опровергани.

Учените отдавна вярват, че животът не може да съществува в ледените, тъмни като смола дълбини. През 1960 г. обаче изследователите опровергават тази теория, когато откриват живи същества в падината. В скорошно проучване учените правят друго откритие: използвайки роботизиран подводен апарат, те откриват следи от мощни вулканични изригвания - най-дълбоките, документирани някога в океана.

Използвайки дистанционно управлявания комплекс Jason/Medea, изследователи са открили пирокластични скали – отломки от силни вулканични изригвания – по склона на басейна, на дълбочина около 6 километра (3,7 мили). Находката е истинска изненада и ще принуди геолозите да преосмислят разбирането си за региона. Освен това експертите смятат, че новото откритие може да помогне да се обясни защо Challenger Deep е най-дълбоката точка в Тихия океан.

Експлозивният вулканизъм в близост до дълбоководни пади е необичайно явление, така че екипът е бил изненадан, каза д-р Робърт Дж. Стърн, геолог от Тексаския университет в Далас и съавтор на новото изследване. Към днешна дата това са най-дълбоко разположените пирокластични скали, откривани някога в океана.

Заслужава да се отбележи, че този робот е способен да работи на дълбочина от около 6 518 метра благодарение на оптичен кабел с дължина почти 10 километра. Устройството е оборудвано и със системи за видео и фотозапис, което позволява на учените да изследват най-дълбоките точки на световния океан.

Учените за първи път откриват необичайните шумове през 2014 г., докато използват подводни планери за изследване на падината.

Звукът biotwang може да бъде разделен на две отделни части: първо, нисък, мърморещ звук, който отеква в дълбините; и второ, висок, метален звън, който изследователите наподобяват на звуците, издавани от космически кораби в „Стар Трек“ и „Междузвездни войни“, пише Live Science.

Звуците първоначално стъписват учените. Но през 2016 г. изследователите разкриват, че biotwang най-вероятно е сигнал от големи китове, като сини китове (Balaenoptera musculus) или гърбати китове (Megaptera novaeangliae). Звуците обаче не съответстват на нито един известен вик на кит.

В новото изследване, публикувано в списанието Frontiers in Marine Science, изследователите най-накрая са успели да докажат, че китовете на Брюде издават звуците. Изводите са постигнати отчасти благодарение на нови инструменти за изкуствен интелект (AI), които пресели над 200 000 часа аудиозаписи, съдържащи различни океански звуци.

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