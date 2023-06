ЦСКА платил 100 хиляди евро за новия гамбийски защитник

Мане също така разкрива, че Санянг се е обвързал задълго с „червените“. Според неговата информация младият ляв бек е подписал договор с ЦСКА за срок от пет години. Санянг е гласен за заместник на Брадли де Нойер, който скъса кръстна връзка по време на домакинството на „армейците“ срещу Черно море.

