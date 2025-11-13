Любопитно:

ЦСКА получава 1 милион евро за голямо трансферно разочарование

13 ноември 2025, 09:35 часа 374 прочитания 0 коментара

Голямо трансферно разочарованите на ЦСКА е напът да вкара един милион евро в касата на клуба. Става въпрос за 25-годишня национал на Гваделупа Матиас Фаетон. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, лявото крило се оказа ненужен в състава на „армейците“ и бе даден под наем на елитния швейцарски Цюрих преди началото на настоящия сезон.

Матиас Фаетон се представя отлично в Цюрих 

Матиас Фаетон се представя на доста високо ниво с екипа на Цюрих като до момента е изиграл общо 15 мача за тима във всички турнири, в които се е отчел с пет попадения и една асистенция. Ръководството на швейцарците е изключително доволно от крилото и възнамерява да активира откупната клауза, която е заложена в договора му за преотстъпване. Ако това се случи, то в касата на ЦСКА ще влезе един милион евро, който „армейците“ могат да използват за подсилване на отбора.

ЦСКА Локомотив Пловдив Матиас Фаетон Парвизджон Умарбаев Парвиз Умарбаев

Крилото не успя да се утвърди в състава на ЦСКА 

Фаетон пристигна в ЦСКА през лятото на 2023 година от втородивизионния френски Гренобъл. Тогава „червените“ платиха 1,6 милиона евро за правата му. Фланговият футболист обаче така и не успя да се утвърди в състава на „армейците“ и често бе критикуван заради ниското му ниво на тактическа дисциплина. Все пак той изигра 68 за българския гранд във всички турнири, в които се отчете с 10 попадения, а също така направи и 10 асистенции. Матиас Фаетон е обвързан с ЦСКА до лятото на 2027 година.

ОЩЕ: Един от напусналите шефовете в ЦСКА потвърди - Хулио Веласкес е бил предложен на "армейците"

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Цюрих Матиас Фаетон
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес