ЦСКА получава 1 милион евро за голямо трансферно разочарование

Голямо трансферно разочарованите на ЦСКА е напът да вкара един милион евро в касата на клуба. Става въпрос за 25-годишня национал на Гваделупа Матиас Фаетон. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, лявото крило се оказа ненужен в състава на „армейците“ и бе даден под наем на елитния швейцарски Цюрих преди началото на настоящия сезон.

Матиас Фаетон се представя отлично в Цюрих

Матиас Фаетон се представя на доста високо ниво с екипа на Цюрих като до момента е изиграл общо 15 мача за тима във всички турнири, в които се е отчел с пет попадения и една асистенция. Ръководството на швейцарците е изключително доволно от крилото и възнамерява да активира откупната клауза, която е заложена в договора му за преотстъпване. Ако това се случи, то в касата на ЦСКА ще влезе един милион евро, който „армейците“ могат да използват за подсилване на отбора.

Крилото не успя да се утвърди в състава на ЦСКА

Фаетон пристигна в ЦСКА през лятото на 2023 година от втородивизионния френски Гренобъл. Тогава „червените“ платиха 1,6 милиона евро за правата му. Фланговият футболист обаче така и не успя да се утвърди в състава на „армейците“ и често бе критикуван заради ниското му ниво на тактическа дисциплина. Все пак той изигра 68 за българския гранд във всички турнири, в които се отчете с 10 попадения, а също така направи и 10 асистенции. Матиас Фаетон е обвързан с ЦСКА до лятото на 2027 година.

