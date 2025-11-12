Любопитно:

Един от напусналите шефове в ЦСКА потвърди - Хулио Веласкес е бил предложен на "армейците"

Бившият изпълнителен директор на ЦСКА Стоян Орманджиев потвърди медийните информации, че наставникът на Левски Хулио Веласкес е бил предлаган за треньор на "червените" още докато е бил без работа. Веласкес е бил сред предложението имена за нов треньор на ЦСКА в началото на миналия сезон, когато ръководството на клуба започна да търси заместник на Томислав Стипич. В крайна сметка ЦСКА се спря на Александър Томаш.

"Истината е проста. След злополучния мач с Арда, който беше миналия сезон, стигнахме до решение да сменим Томислав Стипич. Едно от имената, които получихме, едно от съобщенията е с името на Веласкес. Негова визитка и с две-три изречения, че този треньор е свободен", заяви Стоян Орманджиев в ефира на "Дарик радио". "Той, треньорът, може дори изобщо да не е разбрал, че ни е бил предложен", добави още Орманджиев.

"Предложен ми е от агент. Едно съобщение, както и много други треньори. Ние вече бяхме избрали Томаш. Такъв беше моментът", завърши бившият шеф на ЦСКА по темата за Веласкес. Попитан за раздялата му с ЦСКА, Орманджиев коментира: "Много коректно съм се разделил с всички в клуба, но те много хора се смениха от моя престой."

А информация за това, че Веласкес е бил предлаган на ЦСКА се появи още през май тази година, но сега получи и официално потвърждение. Това означава, че Хулио Веласкес е бил предлаган на ЦСКА близо 4 месеца преди да получи работа в Левски.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
