26 август 2025, 09:41 часа 378 прочитания 0 коментара
ЦСКА прати оферта за аржентинец от родния клуб на Меси

ЦСКА продължава да търси качествени попълнения, които да помогнат на отбора да излезе от тежката криза. Както е известно, от началото на сезона тимът на Душан Керкез се представя много под очакванията като все още няма победа в Първа лига. „Червените“ изиграха пет двубоя в родния елит, в които записаха три равенства и две поражения. В последния кръг „армейците“ отстъпиха пред ЦСКА 1948.

ЦСКА иска Анхело Мартино от Нюелс Олд Бойс 

Аржентинският спортен журналист Агустин Малвестити съобщи, че от ЦСКА са изпратили оферта към родния клуб на Лионел Меси Нюелс Олд Бойс, за един от бранителите на тима. Става въпрос за левия краен защитник Анхело Мартино. Договорът на бека изтича след четири месеца и за момента той още не е подписал нов. От ЦСКА пък искат да изпреварят конкуренцията за подписа му като предложат трансферна сума за правата му. На този етап обаче „армейците“ все още нямат отговор от колегите си от Росарио.

Кариерата на левия бек 

Анхело Мартино стартира кариерата си в школата на Атлетико Рафаела, където стига до първия отбор. В края на февруари 2021-ва левият защитник преминава в Талерес. Две години по-късно Нюелс Олд Бойс плаща 1,4 милиона евро, за да го привлече в състава си. Досега бранителят е изиграл общо 82 мача за тима от Росарио във всички турнири. В тях той е реализирал едно попадение и е направил 9 асистенции. Мартино е оценен на 1 милион евро от авторитетния сайт „Transfermarkt“.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
