ЦСКА се похвали с над 14 500 издадени фен карти: Съвсем скоро мечтата ни ще стане реалност!

Ръководството на ЦСКА се похвали с над 14 500 издадени фен карти за новия стадион „Българска армия“. Както е известно, те са необходими на всеки привърженик, който иска да посети мач на „червените“ на новото съоръжение. Любопитното е, че все още голяма част от феновете на „армейците“ са против „пластиките“, тъй като не са съгласни да дават биометричните си данни – задължително условие за издаването на картите.

Феновете на ЦСКА продължават да очакват с нетърпение и пускането в продажба на абонаментните карти за новия сезон, в който ще играят на „Българска армия“. На този етап това не се случва, тъй като довършителните работи по съоръжението продължават. Очаква се абонаментните карти да бъдат пуснати в продажба в края на юни или началото на юли.

От ЦСКА обявиха кои градове ще посетят в следващите дни

„Хиляди верни армейци от Бургас и Благоевград се сдобиха с фен картата на ЦСКА през последния уикенд, с което общият брой на регистрациите до момента надхвърля 14 500! Любовта към ЦСКА наистина не познава граници – благодарим за огромната подкрепа и отдаденост към отбора в нашите сърца! Още утре (23 юни) продължаваме със следващата спирка от националното ни турне – Враца. На 26 юни (петък) сме в Ямбол, а в предстоящите почивни дни (27 и 28 юни) ще посетим и червените легиони в Пловдив и Стара Загора“

„Съвсем скоро мечтата ни ще е реалност – „Българска армия“ ще отвори врати, а всеки истински армеец ще се гордее със своето бижу! Фен картата ще ни събере обратно у дома! В близките дни очаквайте информация и за следващите градове от националната ни обиколка!“, написаха от ЦСКА в социалните мрежи.

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