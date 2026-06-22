Трикратен шампион с ЦСКА помага на Левски със селекцията – води нов защитник на „Герена“

Трикратен шампион на България с ЦСКА помага на Левски със селекцията за предстоящия сезон. Става въпрос за бившия офанзивен полузащитник на „армейците“ Лъчезар Танев, който след края на състезателната си кариера стана един от най-известните футболни агенти у нас. Според информация на колегите от „Тема спорт“ импресариото ще доведе на стадион „Георги Аспарухов“ нов ляв краен защитник.

Алекс Сентейес ще премине в Левски като свободен агент

Лъчо Танев и Наско Сираков са в отлични взаимоотношения като поради тази причина мениджърът е решил да помогне на Левски с лятната селекция. Агентът е предложил на „сините“ левия бек на Алмерия Алекс Сентейес. Договорът на бранителя с испанския тим приключва на 30 юни, след което той ще стане свободен агент. Левски се е възползвал от ситуацията, като информациите сочат, че Сентейес е на часове от подписване на контракт с българския гранд. Той дори вече е договорил личните си условия със „сините“.

Кариерата на левия бек

Алекс Сентейес е юноша на Валенсия като преминава през всички формации на „прилепите“, но така и не получава шанс да запише своя дебют за първия отбор. Между юли 2019-та и юли 2020-та левият бек е даден под наем на португалския Фамиликао. След завръщането му във Валенсия договорът му е прекратен и той подписва с Алмерия като свободен агент. До момента 26-годишният защитник има на сметката си общо 135 мача за тима във всички турнири, в които е реализирал 3 попадения и е направил 10 асистенции.

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