"ЦСКА си написа домашното, но закъсня с трансфер и направи Сенянг легенда на клуба"

Българският футболен гранд ЦСКА стартира ударно зимния трансферен прозорец, привличайки шест нови попълнения още преди началото на зимната подготовка на отбора. Активното поведение на "червените" бе сред основните теми в новия епизод на "Точно попадение", където ресорният спортен журналист по темите за ЦСКА - Бойко Димитров, коментира, че клубът най-после си е "написал домашното" от последните сезони и ръководството заслужава поздравления за свършената работа.

Здрава работа кипи в ЦСКА

"ЦСКА избухват, шест нови попълнения, и то още преди зимната подготовка", започна водещият на предаването Стефан Йорданов, а Бойко Димитров коментира: "Здрава работа кипи. Поздравления за ръководството, най-накрая това домашно е написано. ЦСКА окомплектова състав и не изглежда никак зле."

ЦСКА вече има вариативност по крилата, което ще освободи Питас от фланга

"Сега ще видим и двете крила - Перейра и Пиедреита. Там ЦСКА имаше най-голяма нужда от подсилване. Това ще даде на отбора допълнителна вариативност - няма да се разчита на Йоанис Питас на крилото. Христо Янев ще играе или с двама нападатели, или с един, като в такъв случай ще знае, че има достатъчно качествена резерва, която да реши мача", добави още той.

"Аз съм най-доволен, че ЦСКА най-накрая си върна Андрей Йорданов, който е юноша на клуба. Той знае какво е ЦСКА и мисля, че това е малко закъснял трансфер, защото той беше готов още лятото на 2024-та и се водеха преговори, но той отиде в Ботев Пловдив по незнайни причини. За сметка на това ние запазихме Сейни Сенянг, който стана легенда на ЦСКА. Вече 3 години е тоя човек, след Бусато е с най-дълъг стаж."

"Надявам се, че все повече българчета да влизат. И Христо Янев, и Бойко Величков мислят в посока налагане на повече българи. ЦСКА движи в една много положителна посока", коментираха още Бойко Димитров и Стефан Йорданов по темата "ЦСКА", която може да гледате в YouTube: