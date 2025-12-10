Спорт:

"Пеевски не е посял нищо освен омраза. А ние дори не го мразим. Просто ни е гнус от него"

"Протестът на Пеевски "Не на омразата" има сигурно за цел да осигури някакви телевизионни кадри за някаква фалшива реалност. Но за какво му е тя? На кого ще я показва? Нито партия има, нито избиратели, нито депутати - всичко това е фалшиво. Фалшива диплома, фалшива кариера, фалшиви медии, фалшиви избори, фалшив бизнес, фалшива приватизация, фалшив Булгартабак, фалшива Лафка, фалшиво ДПС, фалшиви магазини "за хората" -- и данчо Ментата му е дясната ръка. Ама и той фалшив (Ментата!?)"

Това пише в профила си в социалните мрежи писателя и общественик Захари Карабашлиев по повод многохилядните протести срещу властта и митингите в подкрепа на кабинета, организирани по места от ДПС-НН.

"Пеевски, в целия си подпухнал от омраза живот не е посял нищо освен омраза. А ние дори не го мразим. Просто ни е гнус от него. До утре вечер, 10.12.2025. Триъгълникът на властта", призовава още Карабашлиев.

Ивелин Стоянов
