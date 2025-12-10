"Ситуацията е бедствена": Кметът на "Люлин" за кризата с боклука

Ситуацията в момента не е кризисна, а бедствена, защото има изключително много натрупани отпадъци от края на миналия месец, когато СПТО бяха на терен, но те за съжаление постепенно оттеглиха своя ресурс и сега "Софтекострой" се бори да навакса. Това каза кметът на "Люлин" Георги Тодоров в интервю за БНР.

Трябват решения

Той се оплака от липсата на решение за справянето с проблема с отпадъците в района. "Това, което беше предоставено като уверение след мое настояване, беше че още тази седмица ще влязат още пет камиона на терен и ще започне по-интензивното извозване на боклука. Съответно през следващата седмица до коледните празници, трябва ситуацията да е напълно овладяна", обясни районният кмет.

По думите му между 6 и 8 камиона са необходими като бройка за регулярното извозване на отпадъците. "Тези пет камиона ще бъдат изцяло и само на терен в "Люлин", а останалите камиони, които допълнително ще бъдат тук, са от останалите райони "Красно село" и "Красна поляна". Мисля, че планът, ако се изпълни в такъв мащаб, би било напълно достатъчно", казва кметът Тодоров.

Той обясни, че е имало подобрение на ситуацията в началото на ноември, но липсата на дългосрочно и трайно решение на проблема е довело до сегашната ситуация.

Припомняме, че Столичният общински съвет гласува да отпусне 9 млн. лв. на общинските дружества, които са поели извозването на боклука. Освен това от Столичната община работят и за постигане на системно решение и гарантиране на чистотата на града.