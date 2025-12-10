"Пеевски е политически паразит": Започнаха дебатите по вота на недоверие

Народното събрание днес започна дебатите по шестия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков", поискан от 61 депутати от "Продължаваме промяната – Демократична България", АПС и МЕЧ. Искането е мотивирано с твърдения за "провала на правителството в икономическата политика, довел до едни от най-мащабните протести в България". Според правилника гласуването трябва да се проведе точно 24 часа след края на разискванията.

Вотът беше внесен преди седмица, като тогава ПП-ДБ предупредиха, че ако кабинетът не се оттегли, ще организират протест в деня на обсъжданията. Демонстрацията е насрочена за тази вечер от 18 часа и вече е подкрепена от множество опозиционни формации. Още: Борисов: След 1 януари ще говоря за оставки (ВИДЕО)

Текущият вот е поредният шести опит за отстраняване на правителството "Желязков". През септември кабинетът оцеля и при предишния вот, когато опозицията в 51-вото Народно събрание обедини усилия с аргументи за "несправяне в сферата на вътрешния ред и сигурността, правосъдието и завладяната държава".

"Пеевски е политически паразит"

В началото на днешния дебат Божидар Божанов говори от името на вносителите от ПП-ДБ и отново настоя за бързи предсрочни избори след оставка на правителството. Според него страната е тласкана към икономически срив под влиянието на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски. В думите си той заяви: "Под командването на Пеевски управлявашите бутат страната към икономическа пропаст". Божанов добави, че на "числата от торбата със статистиката", които мнозинството използва, опозицията противопоставя факти за спад в индустриалното производство и увеличена административна тежест. Още: Пеевски в очите на мнозинството избиратели се превърна в един огромен политически тумор

Той коментира още, че "хората на площада усещат, че нещо не е наред. Причината е политическият паразит Делян Пеевски, който изсмуква легитимността от всяка власт". По думите му икономиката се задъхва заради отсъствието на ефективно правосъдие, корупцията и зависими регулатори, които "по команда слагали чадър над едни и удряли по други". Божанов заключи, че "Икономиката не може да издържи под тежестта на голямото "Д" и страха на Борисов заради собствените му зависимости".