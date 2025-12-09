Халф приключи с ЦСКА след само няколко месеца в тима

Полузащитник на ЦСКА приключи авантюрата си в „червения“ клуб след само няколко месеца в тима. Става въпрос за 26-годишния швед Давид Сегер. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, скандинавецът не попада в плановете на треньора на „армейците“ Христо Янев за пролетния дял от шампионата. Поради тази причина шефовете на клуба усилено му търсят нов отбор, в който да продължи кариерата си.

ЦСКА ще опита да продаде Давид Сегер през зимата

Според информациите Давид Сегер вече е изиграл последния си мач с екипа на ЦСКА. Най-вероятно той няма да се появи на терена в предстоящия двубой от 1/8-финалите на турнира за Купата на България срещу Локомотив София и така ще стартира ваканцията си доста по-рано от неговите съотборници.

Очаква се по време на зимния трансферен прозорец ръководството на „армейците“ да опита да го продаде. Сериозен интерес към Сегер има от страна на шведския Юргорден. Ако не се стигне до трансфер на полузащитника, то „червените“ ще прекратят договора му по взаимно съгласие.

Халфът е готов веднага да си събере багажа

Давид Сегер пристигна в ЦСКА през лятото на 2025 година от шведския Йостерс. Тогава „червените“ платиха 400 хиляди евро за правата му. До момента халфът има на сметката си 15 мача за „армейците“, в които не се е отличил с отбелязан гол или направена асистенция. Сегер е обвързан с ЦСКА до лятото на 2028-ма, но е готов веднага да си събере багажа, тъй като не желае да търка пейката в българския гранд.

ОЩЕ: Христо Янев е набелязал трима от Първа лига, вече ги е предложил на селекционния съвет в ЦСКА