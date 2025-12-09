Десподов: Заставам твърдо зад Асен Митков, никой човек не заслужава такова отношение

Капитанът на националния отбор по футбол на България Кирил Десподов стана поредният състезател, който подкрепи халфа на Левски Асен Митков. Както е известно, младият полузащитник стана обект на сериозен тормоз от страна на фенове на „сините“ като в интернет дори се появи клип, на който привърженици на столичани горят снимка на 20-годишния играч. Десподов защити своя колега като заяви, че никой човек не заслужава такова отношение.

Кирил Десподов подкрепи Митков

Кирил Десподов използва една от социалните мрежи, за да изкаже своята подкрепа за Асен Митков. Крилото на ПАОК сподели, че не познава лично капитана на младежкия национален отбор на България, но въпреки това трябва да изрази своето мнение по случая. Фланговият футболист допълни, че всеки играч има върхове и падения и истинските фенове трябва да го подкрепят и в двата случая. Десподов допълни, че футболът е страст и любов, а не злоба и човешко падение.

"Футболът е любов и страст, а не злоба и човешко падение"

„Не познавам лично Асен Митков, но заставам твърдо зад него. Никой човек не заслужава такова отношение. Всеки футболист има върхове и падения, а истинските фенове трябва да го подкрепят и в двете. Футболът е страст и любов, не злоба и човешко падение. Когато тази граница се прекрачи, всичко истинско в играта изчезва“, написа капитанът на националния отбор на България.

