БФС обяви съдиите за мачовете от Купата на България

Българският футболен съюз обяви съдийските назначения за мачовете от третия кръг на Купа на България. Мариян Гребенчарски ще свири двубоя между ЦСКА и Локомотив София. Срещата между Левски и Витоша Бистрица ще бъде ръководена от Кристиян Колев. Септември - Лудогорец е поверен на Димитър Димитров, а Мартин Великов ще свири на един от най-интересните сблъсъци с оглед формата на отборите - Славия срещу ЦСКА 1948.

Всички съдийски назначения за мачовете от Купата на България

ПФК Левски - ФК Витоша

ГС:Кристиян Николов Колев

АС1:Йордан Петров Петров

АС2:Александър Христов Апостолов

4-ТИ:Антонио Тодоров Антов

СН:Ангел Любенов Ангелов

ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС:Георги Димитров Давидов

АС1:Даниел Милков Ников

АС2:Никифор Деянов Велков

4-ТИ:Георги Милков Гинчев

СН:Ахмед Яшар Ахмед

ПФК Славия 1913 - ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948

ГС:Мартин Живков Великов

АС1:Красимир Атанасов Атанасов

АС2:Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ:Любослав Бисеров Любомиров

СН:Йордан Костадинов Иванов

ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 - ПФК Ботев АД

ГС:Васил Петров Минев

АС1:Мартин Емилов Венев

АС2:Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ:Мартин Иванов Марков

СН:Георги Генов Нарлев

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД

ГС:Мариян Георгиев Гребенчарски

АС1:Иво Николаев Колев

АС2:Георги Любомиров Минев

4-ТИ:Георги Петров Стоянов

СН:Георги Василев Йорданов

ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919 - ПФК Ботев Враца

ГС:Георги Николов Кабаков

АС1:Мартин Веселинов Маргаритов

АС2:Светослав Колев Енчев

4-ТИ:Денислав Йорданов Сталев

СН:Кольо Димитров Данев

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Монтана 1921

ГС:Тодор Недялков Киров

АС1:Христо Пламенов Хаджийски

АС2:Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ:Георги Георгиев Спасов

СН:Стоян Маринов Алексиев

ПФК Септември Сф - ПФК Лудогорец 1945

ГС:Димитър Димитров Димитров

АС1:Мирослав Максимов Иванов

АС2:Дарин Василев Иванов

4-ТИ:Венцислав Георгиев Митрев

СН:Никола Петров Джугански

