ЦСКА уреди осми нов, представят го следващата седмица?

ЦСКА продължава с мащабната селекция по време на летния трансферен прозорец, след като ръководството на клуба е успяло да договори осми нов футболист, който да подсили състава на Душан Керкез. Става въпрос за 27-годишния аржентински защитник на Анхело Мартино, който ще пристигне при „червените“ от Нюелс Олд Бойс. Това съобщи известният журналист Сезар Луис Мерло. Според информациите всичко около трансфера на левия краен защитник е уточнено и в най-скоро време той трябва да се присъедини към новите си съотборници.

Анхело Мартино ще лети за България през уикенда

Очаква се Анхело Мартино да лети за България през уикенда. След това крайният защитник ще мине задължителните медицински прегледи преди да подпише своя договор с ЦСКА и да бъде представен официално. Това най-вероятно ще стане следващата седмица. Контрактът на левия бек с „армейците“ ще е за срок от 3 години. „Червените“ пък ще платят на Нюелс Олд Бойс около 400 хиляди евро за правата на аржентинския футболист. Пристигането на Мартино е отлична новина за Душан Керкез, който в момента разполага единствено със Сейни Санянг на левия фланг на отбраната.

🚨Ángelo Martino se marcha de Newell’s: el club llegó a un acuerdo verbal con el CSKA Sofía de Bulgaria.

*️⃣Se espera que el fin de semana ✈️ y firme por 3 años. #TratoHecho pic.twitter.com/agezbmAxMY — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 27, 2025

Шефовете на Нюелс Олд Бойс предпочитат да го продадат, за да не го изпуснат без пари

Анхело Мартино е част от отбора на Нюелс Олд Бойс от началото на 2023 година. Той се присъединява към тима от Росарио с трансфер от Талерес на стойност 1,4 милиона евро. До момента левият бек има общо 82 мача за „червено-черните“, в които е реализирал едно попадение и е направил 9 асиситенции. Договорът му с клуба обаче изтича в края на 2025-та и поради тази причина шефовете предпочитат да го продадат за символична сума, за да не го изпуснат без пари.

ОЩЕ: Поредна раздяла в ЦСКА - любимец на Сектор Г си събра багажа