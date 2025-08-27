Поредна раздяла в ЦСКА – любимец на Сектор Г си събра багажа

Ръководството на ЦСКА продължава да прави промени по всички етажи на клуба. Както е известно, в последните седмици „червените“ се разделиха със спортния директор Пауло Нога, както и с редица футболсти, сред които Лиъм Купър, Тибо Вион, Зюмюр Бютучи, Джейсън Локило и Аарон Лея Исека. Днес пък стана ясно, че един от големите любимци на феновете също си е събрал багажа.

Стойко Сакалиев вече не е част от ЦСКА

Става въпрос за бившия нападател на ЦСКА Стойко Сакалиев. Колегите от „Спортал“ съобщиха, че той се е разделил с „армейците“ по взаимно съгласие. Саката, както всички наричат бившия футболист, отговаряше за административната дейност в клуба през последните четири години. В началото на август ръководството на „червените“ назначи Димитър Вутов на мястото на Сакалиев. Първоначално бе обявено, че бившият голмайстор ще продължи работата си в клуба, но в крайна сметка се е стигнало до раздялата.

Кариерата на нападателя

Стойко Сакалиев игра в ЦСКА между 2003 и 2007 година. Той пристигна на стадион „Българска армия“ от Нефтохимик. Нападателят изигра общо 68 мача с екипа на „армейците“, в които реализира 29 попадения. Той е шампион на България с „червените“ за сезон 2004/05, както и носител на Купата на страната през 2005/06. В кариерата си е носил още екипите на Локомотив Пловдив, Спартак Варна, Арка Гдиня, Академик София и Черноморец Бургас. Сакалиев има четири мача за националния отбор на България.

