Цветомир Найденов пак избухна във Фейсбук след като юношите изпуснаха победата срещу Унгария

Вчера юношеският национален отбор по футбол на България направи равенство 1:1 срещу връстниците си от Унгария в първия си мач от група 2 на квалификациите за Евро 2026. „Лъвчетата“ откриха резултата чрез юношата на ЦСКА 1948 Марто Бойчев, който отбеляза в 19-тата минута. Самият Бойчев, както и немалко други негови съотборници, имаха шанса да увеличат аванса преди почивката, но не успяха. В крайна сметка унгарците изравниха в 54-тата минута и оформиха крайното 1:1.

Цветомир Найденов: „Браво, Майсторе“

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов не пропусна да похвали възпитаника на клуба – Марто Бойчев. В публикация в социалната мрежа Фейсбук той написа: „Марто Бойчев днес е пребил батковците си от Унгария. Браво, Майсторе! Футболният ми мед се захаросва…“. В последно време Найденов е доста активен в социалните мрежи с публикации по повод футбола в България. Те обикновено са със закачлив характер, докато сега той похвали юношата.

Следващият мач на България U19 е срещу Франция

Следващата среща за юношеския национален отбор, воден от Атанас Рибарски, ще бъде срещу Франция на 15 ноември от 14:00 ч. В първата си среща младите „петли“ победиха отбора на Фарьорските острови с 4:0. По време на нашия сблъсък с французите, Фарьорите ще се изправят срещу Унгария. А третите мачове от групата ще се проведат на 18 ноември от 18:30 ч., отново по едно и също време.

