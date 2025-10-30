Войната в Украйна:

"Да проверим дали са напреднали": След като разби Лудогорец, Цветомир Найденов си пожела Левски за Купата

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов публикува нов култов коментар в личния си профил във Фейсбук. Този път хазартният бос обяви, че иска неговият тим да изтегли Левски в жребия за 1/8-финалите на Купата на България. "Червените" се класираха за тази фаза, след като разгромиха Янтра в Габрово. А сега Найденов очевидно е уверен, че неговият тим може да победи всеки отбор в България.

Левски е временен лидер в класирането в Първа лига, като според много анализатори, "сините" играят най-добрия футбол от началото на сезона. Въпреки това ЦСКА 1948 също се представя изключително от старта на кампанията, като се намират на втора позиция - на само три точки зад хората на Хулио Веласкес. Освен това в последния кръг отборът на Цветомир Найденов победи Лудогорец с 5:4, като 10-на минути преди края резултатът бе 5:1.

"Искам Левски да ни се падне в следащия кръг за Купата. Трябва да ги проверим дали са напреднали", написа Цветомир Найденов в профила си във Фейсбук. Левски пък продължи напред за Купата след не по-малко убедителна победа над Хебър с 3:0 като гост. Иначе вече е ясно и кога ще се тегли жребият за 1/8-финалите на Купата на България.

Стефан Йорданов
