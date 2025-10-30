Войната в Украйна:

Стават ясни съперниците на ЦСКА, Левски и останалите отбори в Купата на България

30 октомври 2025, 14:21 часа 912 прочитания 0 коментара

Жребият за осминафиналите в турнира за Купата на България ще бъде изтеглен на 5 ноември (сряда), съобщиха от Българската професионална футболна лига. Церемонията ще се състои от 11:30 часа в Амфитеатралната зала на Национата футболна база "Бояна".

Във втория кръг на турнира ще участват 16 отбора, които са придобили право за участие след победи в първия кръг. Сред тях са и грандовете Левски и ЦСКА, както и почти всички отбори от елита на България - с изключение на Берое, който отпадна от третодивизионен тим. Предстоят и мачовете на Лудогорец с Черноморец и на ЦСКА 1948 с Янтра.

Жребият е пълен, което означава, че всички 16 отбора попадат в една урна, от която ще се определят осем двойки. Победителите се излъчват по системата на отстраняване в една футболна среща, съгласно условията на чл. 19, ал. 1, ал. З, ал. 4 и ал. 5. Домакин на срещата е отборът, който е изтеглен първи в двойката.

Мачовете от този етап на турнира ще се играят в периода 12-15 декември 2025.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
ЦСКА Левски Купа на България Лудогорец информация 2025
