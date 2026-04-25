Дежавю от Петев в Левски: Кюстендилеца поиска Христо Янев да свали тениската си

Лидерът на организираните привърженици на ЦСКА - Иван Велчев - Кюстендилеца, атакува остро Христо Янев след загубата от Левски с 1:3 във Вечното дерби от 31-вия кръг на Първа лига. Веднага след мача Велчев определи случилото се на стадиона за "една от най-големите гаври с ЦСКА", като заяви, че някои хора в ЦСКА "се самоубиха ритуално", без да назовава конкретни имена. По-късно обаче Велчев скочи директно на Янев.

Велчев използва личния си профил във Фейсбук, за да сподели снимка на Христо Янев с тениска, подарена му от Сектор Г. Той написа, че Янев е бил уведомен, че трябва да върне тениската, защото не я заслужава. Желанието на Кюстендилеца да свали тениската на треньора на ЦСКА напомни за един от най-срамните епизоди в историята на българския футбол, когато фенове на Левски съблякоха Ивайло Петев при представянето му като треньор на "сините".

"Понеже виждам, че се коментира тениската, която напоследък носи Христо Янев. Днес, веднага след мача сме го уведомили, че искаме тениската да ни се върне. Тези тениски са за хора, които стават и лягат с идеята за ЦСКА, борят се за същата идея и се отнасят с подобаващото уважение към марката и историята на ЦСКА. От днес той за мен вече не е такъв!", написа Иван Велчев в публикация във Фейсбук, която впоследствие изтри от профила си.

