Тарторът на Сектор Г избухна: Една от най-големите гаври с ЦСКА! Някои се самоубиха ритуално

Тарторът на Сектор Г Иван Велчев - Кюстендилеца бе изключително критичен след загубата на ЦСКА от Левски с 1:3 в голямото дерби от 31-вия кръг на Първа лига. Лидерът на организираните привърженици на "червените", който се явява и пряка връзка между фенове и клуб, определи случилото се на стадион "Васил Левски" като "една от най-големите гаври с привърженици, легенде и история на ЦСКА".

Иван Велчев - Кюстендилеца: СРАМ! Сътвори се нещо, което ще се помни години наред

Велчев очевидно визира решението на Христо Янев да излезе с резервен състав в дербито с Левски, за да съхрани сили за реванша срещу Лудогорец от 1/2-финалите на Купата на България. Самият Янев пое цялата отговорност след двубоя за стартовия състав, като акцентира на това, че за ЦСКА най-важната задача е да играе в Европа, а най-прекият път е през спечелването на Купата. Именно затова той смята, че днешната загуба е едно "отклонение" от правилния път.

Още: Шефът на ЦСКА оправда логиката на Христо Янев и отхвърли темата за неговото бъдеще

Кюстендилеца очевидно не е съгласен от решението на ЦСКА да подходи по такъв начин срещу вечния съперник, който почти си подсигури спечелването на 27-ма титла на България след 17 години чакане. Той използва личния си профил във Фейсбук, за да покаже хореографията в памет на легендарния Георги Велинов, който почина тази година, а след това разкритикува ЦСКА за дербито, като добави, че някои от хората в клуба "се самоубиха ритуално".

Ето какво написа тарторът на Сектор Г във Фейсбук:

"В памет на великия Георги Велинов! Един от тези истинските, големите, един от тези, които бяха винаги до нас!

Днес станахме свидетели на една от най-големите гаври с привърженици, легенди и история на ЦСКА!

СРАМ, СРАМ, СРАМ...

Някои от хората, които работят в ЦСКА, днес се самоубиха ритуално, сътвори се нещо, което ще се помни години наред..."

Още: Христо Янев пое отговорност за очевидното му решение, което закопа ЦСКА срещу Левски