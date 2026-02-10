Колкото повече, толкова повече: още един клуб подаде жалба до БФС

Клубът от Първа лига Спартак Варна официално подаде жалба до Българския футболен съюз. „Соколите“ обявиха, че причината е съдийството в Дербито на Варна срещу Черно Море. От клуба излязоха с позиция срещу реферите още след края на двубоя, а сега са входирали и жалба. Те възроптаха както срещу решенията на терен, така и срещу тези на ВАР. Претенциите на Спартак са, че видеоповторението е използвано неправомерно.

Спартак Варна входира официална жалба до БФС

Ето какво написаха от Спартак Варна: Във връзка с изразената от клуба позиция относно съдийството и използването на системата ВАР по време на дербито срещу ПФК „Черно море“, ръководството на ФК „Спартак“ Варна официално входира жалба до Българския футболен съюз. В нея подробно са изложени нашите аргументи относно ситуацията, довела до директен червен картон за наш състезател, както и съмненията ни относно приложението на ВАР протокола и принципа за „явна и очевидна грешка“.

Още: Времето на президента Гонзо изтече: Домусчиев каза - няма ли оставки, значи конгрес!

„Очакваме официална реакция и становище от страна на БФС“

С жалбата си настояваме компетентните органи към БФС да извършат обстоен професионален анализ на съдийските решения в конкретния двубой и да предоставят ясна и аргументирана оценка на действията на съдийския екип и ВАР съдиите. Очакваме официална реакция и становище от страна на БФС. ФК „Спартак“ Варна ще продължи последователно да отстоява принципите на честната игра, равнопоставеността и прозрачността в българския футбол“.

Още: От БФС категорични: Няма червен картон за Лудогорец (ВИДЕО)