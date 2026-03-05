Лайфстайл:

Директор в ЦСКА посочи причината за трудната игра на „армейците“ срещу Ботев Враца

05 март 2026, 10:06 часа 200 прочитания 0 коментара

Вчера, на 4 март, ЦСКА победи Ботев Враца с минимален резултат 1:0. Единственият гол отбеляза Леандро Годой, но въпреки триумфа, „армейците“ играха трудно на Националния стадион „Васил Левски“, най-вече в атака. Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков коментира представянето на отбора след края на срещата и посочи причината „червените“ да не се представят на най-високо ниво срещу врачани. Според него загубата от Септември София в миналия кръг е повлияла на всички в клуба.

Бойко Величков: „В никакъв случай не можем да бъдем недоволни“

Ето какво каза Бойко Величков: „Нормално е да имаме трудности в мачовете. На фона на някакво напрежение днес у състезатели, заради загубата в предния кръг. Важно е, беше много важно да победим днес. В никакъв случай не можем да бъдем недоволни от това, което показва отбора. Контролът върху топката бе на висота. Срещнахме мотивиран противник, който беше добре затворен.

ЦСКА - Ботев Враца

„Имаше тази вина у всички“

В този мач превъзходството ни бе такова, че по-трудното беше да отбележим първия гол. Полезно и нормално напрежение. Имаше тази вина у всички заради лошия резултат преди дни. Може би тя повлия“. Бойко Величков коментира още реакцията на Джеймс Ето‘о и важността на гола на Леандро Годой. След успеха над Ботев Враца ЦСКА се изкачи на 3-то място в Първа лига. „Армейците“ изпревариха ЦСКА 1948, като и двата тима имат 43 точки, но отборът от Бистрица е с мач по-малко.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
