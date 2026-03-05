ИПБ алармира за пътната безопасност и критикува назначения на Гюров

Безопасността на движението по пътищата в България е в опасност. Това се казва в писмо, изпратено от Института за пътна безопасност (ИПБ) до служебния премиер Андрей Гюров. От него става ясно, че по настояване на неправителствения сектор, през 2019 г. е създадена Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП), като целта е била да управлява и намалява риска от пътнотранспортни произшествия. „На практика обаче агенцията се превърна в паразитна административна структура с множество ръководни позиции и ограничен реален принос към решаването на проблема“, заявяват от ИПБ.

С какво са несъгласни и какво искат?

От писмото им се обръща внимание, че „в продължение на години тя е била ръководена от Малина Крумова – без образование и практически опит в областта на безопасността на движението, но с опит в околната среда и водите“. Сега тя е назначена за заместник-министър на околната среда и водите. „Главният секретар на агенцията Иво Кацаров – също без образование и практически опит в пътната безопасност – дълги години работил в Агенцията по обществени поръчки, също беше назначен за заместник-министър на младежта и спорта“, посочват от ИПБ.

За председател на ДАБДП сега е назначена Марта Попова, която също била специалист в областта на околната среда и водите. „Подобно на значителна част от кадрите в агенцията, тя идва именно от сектора „Околна среда“, който няма пряка връзка с управлението на безопасността на движението по пътищата“, възмущават се от ИПБ.

От ИПБ смятат, че тези кадрови решения са основната причина за провала на предходните правителства. И се обръщат към служебния премиер: „За съжаление Вие вместо да търсите реални решения, на практика преразпределяте кадрите и отговорността между различни министерства, като по този начин се размива институционалната отговорност за провалите в политиката по пътна безопасност“.

Очакванията на ИПБ са Гюров да коригирате тези управленски решения и да обявите открит и прозрачен конкурс за председател на ДАБДП, който има доказана експертиза и практически опит в областта на пътната безопасност.

„Законът не Ви ограничава да отворите управлението на пътната безопасност към експертност и професионална отговорност. От този момент нататък всяко бездействие и всеки провал в държавната политика по безопасност на движението по пътищата ще бъде пряко свързан с Вашите управленски решения и с личната Ви отговорност като министър-председател“, завършват позицията си от ИПБ.