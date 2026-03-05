Лайфстайл:

ИПБ алармира за пътната безопасност и критикува назначения на Гюров

05 март 2026, 11:09 часа 315 прочитания 0 коментара
ИПБ алармира за пътната безопасност и критикува назначения на Гюров

Безопасността на движението по пътищата в България е в опасност. Това се казва в писмо, изпратено от Института за пътна безопасност (ИПБ) до служебния премиер Андрей Гюров. От него става ясно, че по настояване на неправителствения сектор, през 2019 г. е създадена Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП), като целта е била да управлява и намалява риска от пътнотранспортни произшествия. „На практика обаче агенцията се превърна в паразитна административна структура с множество ръководни позиции и ограничен реален принос към решаването на проблема“, заявяват от ИПБ.

ОЩЕ: Индустрия за събиране на пари, не за по-малко жертви на пътя: ИПБ за фишовете на Мирослав Рашков

С какво са несъгласни и какво искат?

От писмото им се обръща внимание, че „в продължение на години тя е била ръководена от Малина Крумова – без образование и практически опит в областта на безопасността на движението, но с опит в околната среда и водите“. Сега тя е назначена за заместник-министър на околната среда и водите. „Главният секретар на агенцията Иво Кацаров – също без образование и практически опит в пътната безопасност – дълги години работил в Агенцията по обществени поръчки, също беше назначен за заместник-министър на младежта и спорта“, посочват от ИПБ.

За председател на ДАБДП сега е назначена Марта Попова, която също била специалист в областта на околната среда и водите. „Подобно на значителна част от кадрите в агенцията, тя идва именно от сектора „Околна среда“, който няма пряка връзка с управлението на безопасността на движението по пътищата“, възмущават се от ИПБ.

ОЩЕ: У нас "всеки сам си преценя" как да асфалтира: 42 дупки на магистралата от София до Пловдив

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

От ИПБ смятат, че тези кадрови решения са основната причина за провала на предходните правителства. И се обръщат към служебния премиер: „За съжаление Вие вместо да търсите реални решения, на практика преразпределяте кадрите и отговорността между различни министерства, като по този начин се размива институционалната отговорност за провалите в политиката по пътна безопасност“.

Очакванията на ИПБ са Гюров да коригирате тези управленски решения и да обявите открит и прозрачен конкурс за председател на ДАБДП, който има доказана експертиза и практически опит в областта на пътната безопасност.

„Законът не Ви ограничава да отворите управлението на пътната безопасност към експертност и професионална отговорност. От този момент нататък всяко бездействие и всеки провал в държавната политика по безопасност на движението по пътищата ще бъде пряко свързан с Вашите управленски решения и с личната Ви отговорност като министър-председател“, завършват позицията си от ИПБ.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
пътна безопасност Андрей Гюров ИПБ
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес