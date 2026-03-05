По спешност: Левски стартира офанзива по намирането на нов нападател

Ръководството на Левски е стартирало по спешност офанзива по намирането на нов нападател. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Както е известно, в момента „сините“ разполагат със само един футболист на този пост в лицето на Хуан Переа, след като Мустафа Сангаре получи контузия в коляното и по първоначални прогнози ще бъде извън игра за около два месеца.

ОЩЕ: Балонът в ЦСКА се пукна! Левски няма да изпусне питомното, Лудогорец с нова цел? | Точно попадение (ВИДЕО)

Левски трябва да вземе свободен агент

Според информациите шефовете на Левски са започнали да разпитват агентите, с които работят, за да намерят нов нападател. Има обаче едно важно условие, с което „сините“ трябва да се съобразят. Тъй като трансферният прозорец у нас затвори на 24 февруари, от Левски ще трябва да привлекат играч, който още преди това е бил свободен агент. Това може да се окаже трудна задача, понеже повечето класни футболисти вече са си намерили отбори. Въпреки това има доста състезатели, които могат да свършат работа на „сините“.

Хуан Переа виси с картони

Ситуацията с централния нападател на „Герена“ се усложнява и от факта, че Хуан Переа пристигна в тима с натрупани 5 жълти картона. Това означава, че при още 4 официални предупреждения той ще бъде санкциониран и ще трябва да пропусне поне един мач на Левски. До момента колумбиецът има на сметката си общо 6 двубоя с екипа на „сините“, в които е реализирал две попадения.

ОЩЕ: Скаути на елитни френски тимове гледат дуо от Левски в дербито с Лудогорец