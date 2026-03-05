Дежа вю с НДСВ: Отказаха да регистрират коалиция "Подкрепи Радев"

Коалиция с наименование "Подкрепи Радев" е получила отказ от регистрация в Централната избирателна комисия (ЦИК), показа справка на Actualno.com в изборните регистри. Това е втори доказан опит за вид двойник на формацията на президента Румен Радев, чиито сподвижници вече заявиха "Прогресивна България" като име на партията, с която ще участват.

Оказа се, че в последните часове от законовия срок за регистрации на партии и коалиции за предсрочните парламентарни избори на 19 април е постъпило заявление от името на коалицията, обединяваща "Българска земеделска партия" и "КОЙ – Компетентност, Отговорност и Истина". Представител на коалицията е Светозар Съев.

От ЦИК са поискали формацията да промени наименованието си с мотива, че "съдържащия се в него призив за подкрепа на конкретно физическо лице, което представлява превратно упражняване на права и заобикаляне на закона". Според комисията физическо лице може да стои в центъра на изборната надпревара, ако е издигнато като независим кандидат от инициативен комитет. "Когато заявителят избира наименование, което по смисъла си представлява кампания "за" конкретно лице, се създава впечатление, че лицето е самостоятелен политически субект/носител на кандидатура "на национално ниво", което законът в изборите за народни представители не допуска", пише в аргументите на ЦИК, видя още Actualno.com.

От въпросния политически субект са реагирали чрез представяне на документи за регистрация на друга коалиция под наименованието "Просперираща България", което също звучи подобно на оригиналната "Прогресивна България", с която Радев ще участва във вота. Не осигуряват обаче задължителния списък с 2500 подписа на граждани, подкрепящи коалицията, и заради това ЦИК отказва регистрацията.

Припомняме, че първият подобен опит за отклоняване на потенциален електорат направи коалиция "Трети март", която все пак получи регистрация от ЦИК за вота. Името на коалицията напомня за търговската марка "Движение Трети март", която през 2023 г. беше регистрирана от Весела Лечева в Патентното ведомство. В коалицията "Трети март" за Избори 2026 членуват три партии:

Партията на българските жени на Весела Драганова;

партия "Благоденствие - обединение - градивност" на Иван Габеров и

партия "За велика България" на Камен Попов.

За последно Весела Драганова беше дала своята партийна регистрация на бившия главен прокурор Иван Гешев през пролетта на 2024 г., преди той да се сдобие със своя партия.

Дежа вю

Всъщност Драганова стана известна през 2001 г. със същия ход, когато дава формално регистрацията на партията си, за да може новосъздаденото по това време Национално движение Симеон Втори да се яви на парламентарния вот.

Опитът за регистрация на фалшиви двойници, които да черпят от легитимността и популярността на нови партийни играчи, започна именно с появата на Царя през 2001 г. Тогава на парламентарните избори оригиналното НДСВ получав над 1 милион 950 хиляди гласа, което осигурява на формацията точно 120 депутати. Любопитната подробност обаче е, че Сакскобургготски е ощетен с поне 230 хиляди гласа именно заради дейността на две партии, които трупат гласове на гърба на неговата популярност. Това лишава и НДСВ от нужното самостоятелно мнозинство и което принуждава формацията да потърси впоследствие подкрепата на ДПС на Ахмед Доган за широко коалиционно правителство.

Иначе в края на 2025 г. самият Радев изрично се разграничи от "Трети март", след като изненадващо в Несебър започна учредяването на партия със същото наименование от страна на бивш кадър на партиите на Иван Гешев и Николай Бареков.