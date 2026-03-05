Български треньор в Първа лига скочи срещу програмата и терените: „Това е пребиване“

Един от малкото български треньори, които успяват да задържат позицията си начело на роден клуб за дълго време е Александър Тунчев. Той води Арда Кърджали от 2022 г., като имаше кратко прекъсване през 2024 г. Вчера, на 4 март, неговият отбор направи равенство 0:0 като гост на Черно Море. Но отзивите на 44-годишния специалист след края на срещата не бяха добри. Той възропта срещу гъстата програма в Първа лига и секретаря на Спортно-техническата комисия Неделчо Михайлов, както и срещу състоянието на терените в България.

Александър Тунчев: „Терените не позволяват в момента да се играе най-добрият футбол“

Ето какво каза Александър Тунчев: „Понрави ми се битката, която предложихме. Знаем, че Черно море е агресивен вкъщи. Радвам се, че не отстъпихме. Като имам предвид и върна годините назад месец февруари винаги ни е бил труден, отборът се стабилизира. Колективът излезе на първо място. Това е най-радващото. Терените не позволяват в момента да се играе най-добрият футбол. Водещото е битката, която ще предложим. Много добре се познаваме с Илиан Илиев, не смятам, че имаше къде да се изненадаме.

„Това е пребиване за тези футболисти“

Липсваше ни точният пас. Една идея към края на мача започнахме да мислим да не го загубим. Труден мач. Първото нещо, което трябва да направим, е възстановяването. Не е нормално днес да играем във Варна, а в събота да играем във Враца. Имаме шест часа път до Кърджали, ще се приберем в четвъртък рано сутринта, а имаме и пет часа път до Враца. Господин Михайлов трябва да мисли за тези неща. Това е пребиване за тези футболисти“.

