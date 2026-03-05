Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Български треньор в Първа лига скочи срещу програмата и терените: „Това е пребиване“

05 март 2026, 10:52 часа 139 прочитания 0 коментара

Един от малкото български треньори, които успяват да задържат позицията си начело на роден клуб за дълго време е Александър Тунчев. Той води Арда Кърджали от 2022 г., като имаше кратко прекъсване през 2024 г. Вчера, на 4 март, неговият отбор направи равенство 0:0 като гост на Черно Море. Но отзивите на 44-годишния специалист след края на срещата не бяха добри. Той възропта срещу гъстата програма в Първа лига и секретаря на Спортно-техническата комисия Неделчо Михайлов, както и срещу състоянието на терените в България.

Александър Тунчев: „Терените не позволяват в момента да се играе най-добрият футбол“

Ето какво каза Александър Тунчев: „Понрави ми се битката, която предложихме. Знаем, че Черно море е агресивен вкъщи. Радвам се, че не отстъпихме. Като имам предвид и върна годините назад месец февруари винаги ни е бил труден, отборът се стабилизира. Колективът излезе на първо място. Това е най-радващото. Терените не позволяват в момента да се играе най-добрият футбол. Водещото е битката, която ще предложим. Много добре се познаваме с Илиан Илиев, не смятам, че имаше къде да се изненадаме.

Още: Капитан на водещ отбор в Първа лига ще пропусне мач заради Световното

Александър Тунчев

„Това е пребиване за тези футболисти“

Липсваше ни точният пас. Една идея към края на мача започнахме да мислим да не го загубим. Труден мач. Първото нещо, което трябва да направим, е възстановяването. Не е нормално днес да играем във Варна, а в събота да играем във Враца. Имаме шест часа път до Кърджали, ще се приберем в четвъртък рано сутринта, а имаме и пет часа път до Враца. Господин Михайлов трябва да мисли за тези неща. Това е пребиване за тези футболисти“.

Още: Директор в ЦСКА посочи причината за трудната игра на „армейците“ срещу Ботев Враца

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Александър Тунчев ПФК Черно море Първа лига Арда Кърджали
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес