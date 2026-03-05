Капитан на водещ отбор в Първа лига ще пропусне мач заради Световното

ЦСКА 1948 е сред водещите отбори в Първа лига през сезона, като завърши първия дял на 2-ро място. В момента „червените“ са на 4-тата позиция, като са с равни точки с 3-тия ЦСКА, но с мач по-малко. Капитанът на отбора от Бистрица Диего Медина може да пропусне мачове от родното първенство, тъй като иска да се състезава за родината си на плейофа за класиране на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

Диего Медина може да пропсуне домакинството на Локомотив София

Диего Медина е поискал разрешение от ЦСКА 1948 да пътува за Мексико след гостуването на Спартак Варна на 14 март. В южноамериканската държава, на 26 март, родината на Медина – Боливия, ще се изправи срещу Суринам на 1/2-финала на плейофа за класиране на Мондиал 2026. Ако капитанът получи позволение от клуба, той ще пропусне домакинството на Локомотив София на 21 март. При положение, че Боливия победи Суринам, ще се класира на финала на плейофа, където ще играе срещу Ирак за директно класиране на Световното. Той ще се проведе на 31 март.

"Работих усилено, за да стигна до този момент"

Програмата отрежда на ЦСКА 1948 да играе чак на 4 април след домакинството на Локомотив Пловдив, така че Диего Медина може да пропусне само един двубой за „червените“. Ето какво каза капитанът по повод молбата си пред „AV“: „Работих усилено, за да стигна до този момент, да поддържам тази добра форма тук, в България. Щастлив съм, че мога да помогна на отбора и да продължа да се развивам.

Знаем отговорността, която носим. Да видим Боливия на Световно първенство е успех за цялата страна. Имаме млада, но много отдадена група, която вярва в работата и процеса, който се изгражда в преследването на тези квалификации“.

