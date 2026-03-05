Илиан Илиев за напрежението в Черно море: Ако кажа, че си тръгвам, ще го направя, но не сме стигнали дотам!

Треньорът на Черно море Илиан Илиев успокои феновете на тима като заяви, че на този етап няма намерение да напуска поста си. Както е известно, наскоро той намекна, че може да си събере багажа, а това разбуни духовете в клуба. Варненският специалист говори пред медиите след двубоя на „моряците“ с Арда Кърджали като бе категоричен, че не е дошъл моментът да напуска отбора.

Илиев разкри, че е имал среща с ръководството на Черно море, на която двете страни са постигнали съгласие, че варненци се нуждаят от обединение, а не разделение. Наставникът допълни, че ако каже, че ще си тръгне, ще го направи, но все още не е стигнал дотам.

„Не подавам оставка, защото това ще разбуни духовете“

„Не подавам оставка, защото това ще разбуни духовете. Ако кажа, че си тръгвам, ще го направя. Не сме стигнали дотам. Говорили сме с ръководството и не смятам, че след осем години това е идеалният момент. В такъв, в който сме разклатени като отбор и клуб. Трябва да се съберем всички и да сме обединени“.

„Както бе срещу Арда. В работен ден и ранен час дойдоха хора, които постоянно прехвърляха позитивна енергия. Не винаги е било така. Благодаря им. Ако не сме в първата четворка, ще се борим за петото място и бараж. Футболистите трябва да се събудят и да ни изкарат от тази ситуация“, заяви Илиан Илиев.

