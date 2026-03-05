Стана ясно кой е подготвил решението за влизането ни в Съвета за мир на Тръмп

Компетентните звена в Министерството на външните работи (МВнР) в мандата на бившия министър Георг Георгиев са съгласували и подготвили комплекта от документи за присъединяването на България към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп. Това става ясно от писмен отговор на настоящия външен министър в служебното правителство Надежда Нейнски от началото на март. Парламентарният въпрос на депутата от ПП-ДБ Атанас Славов е зададен още на 11 февруари към Георг Георгиев, но едва наскоро е получил отговор.

По указания на ръководството на Министерството на външните работи (МВнР) – на 20 януари 2026 г. от страна на компетентните звена в МВнР е подготвен комплект от документи за внасяне в Министерския съвет на проект на Решение на МС "за одобряване и подписване на Устава на Съвета за мира при условие на последваща ратификация", уточнява Нейнски.

Критиките

Появата на тогавашния премиер Росен Желязков пред Тръмп на Световния икономически форум в Давос и подписването за присъединяване към Съвета за мир станаха обект на остри критики, защото целият ЕС - с изключение на Унгария и България - блокира инициативата. Причината за бойкота бе подходът на американския президент към Европа, включително заплахите за мита срещу държави, които не подкрепят амбициите му да придобие Гренландия, обвиненията към Украйна, че не Русия, а самата тя не иска мир, и др.

Снимка: Getty Images

Желязков обаче подписа България да стане страна учредителка в борда, който има за цел да следи за спазването на мира в Ивицата Газа и впоследствие да се концентрира върху разрешаването на други военни конфликти. Поканата за Съвета за мир към руския диктатор Владимир Путин и към беларуския му колега Александър Лукашенко, който прие, допълнително делегитимираха инициативата в очите на държавите членки на ЕС.

Росен Желязков подписа, без да има ратификация от страна на Народното събрание, което предизвика критиките на вътрешния политически фронт у нас. В крайна сметка кабинетът в оставка отложи ратификацията на участието на България в борда за следващия парламент, който ще бъде съставен след изборите през април.

