Войната в Украйна:

Христо Стоичков за Джони Велинов: Никога не предаде ЦСКА и приятелите си!

05 март 2026, 11:27 часа 246 прочитания 0 коментара
Христо Стоичков за Джони Велинов: Никога не предаде ЦСКА и приятелите си!

Легендата на българския футбол и ЦСКА Христо Стоичков се прости днес с именития страж на „армейците“ Георги Велинов. Както е известно, бившият вратар на „червените“ си отиде от този свят на 1 март на 68-годишна възраст, след като загуби битката с коварна болест. Днес стотици бивши и настоящи футболисти, функционери и фенове си взеха последно сбогом с Джони, както всички наричаха Велинов.

Христо Стоичков говори пред медиите като заяви, че Велинов никога не е предал ЦСКА и приятелите си. Той бе категоричен, че Джони е оставил голяма диря в българския футбол като играч, а също така и като човек. Камата допълни, че винаги ще бъде благодарен на бившия вратар.

„Бат Джони бе голяма личност, голям човек“

„Оставя една голяма диря в българския футбол, една голяма диря като човек. Той никога не се предаде. Това са големите спомени, които имам с него – от 1985 година, когато ме приеха в съблекалнята. Той беше един от първите, които ме прие в съблекалнята“.

Георги Велинов Джони Велинов

„Той никога не предаде ЦСКА и никога не предаде приятелите. Това е бат Джони, голяма личност, голям човек. Винаги е помагал на по-малките и аз винаги ще му бъда благодарен. Това са спомени, които няма как да се забравят. Израснахме покрай него. Той ни научи на дисциплина и на уважение. Бате Джони ще остане, какъвто си е бил – човек и легенда!“, каза Христо Стоичков.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Незабравимият вратар на ЦСКА, който пазеше като лъв на старта на "червената" европейска приказка

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Христо Стоичков Георги Велинов
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес