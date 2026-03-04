Лудогорец - Левски: Кога и къде да гледаме пряката битка за титлата в Първа лига

14-кратният пореден шампион на България Лудогорец посреща в четвъртък вечер лидера в класирането Левски в пряк сблъсък за титлата през сезон 2025/26 в Първа лига. Действащите шампиони от Разград изостават с 12 точки и се нуждаят от задължителна победа при домакинството си на "сините" в Разград в дербито от 24-ия кръг, ако искат да съхранят шансове за късен обрат в класирането.

Лудогорец - Левски в Първа лига: Дата, начален час и телевизия

Лудогорец допусна две поредни грешки в първенството, след като първо загуби от Ботев Пловдив, а след това направи и равенство с Локомотив Пловдив. Левски пък продължи безпогрешния си поход, но пък в последните си два мача трябваше да прави обрати срещу ЦСКА 1948 и Локомотив София. И докато срещу "червените" това се случи сравнително безпроблемно, то срещу "железничарите" хората на Хулио Веласкес имаха по-напрегнати финални минути.

В кой ден и от колко часа е дербито за първото място

Лудогорец вече постигна две победи над Левски от началото на пролетния дял, но те дойдоха за Суперкупата на България и Купата на България. Сега двата тима ще премерят сили във втори мач от редовния сезон в efbet Лига, като първата среща на "Герена" от есента завърши наравно. Мачът на "Хювефарма Арена" в Разград ще се изиграе в четвъртък вечер (5 март) от 18:30 часа, като ще бъде реален тест за шампионските амбиции на "сините".

Коя телевизия ще излъчи мача Лудогорец срещу Левски

Съдбоносният мач между Лудогорец и Левски ще бъде излъчван пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще предава дербито, е Diema Sport. Също така може да следите развоя на мегасблъсъка от Първа лига и в спортната секция на Actualno.com, както и на спортния сайт Sportlive.bg!

