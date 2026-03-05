Войната в Украйна:

Какво стои "отвъд аплодисментите"? БАМП поставя фокус върху психичното здраве в музикалната индустрия

05 март 2026, 11:20 часа 257 прочитания 0 коментара
Какво стои "отвъд аплодисментите"? БАМП поставя фокус върху психичното здраве в музикалната индустрия

На 11 март 2026 г., от 16:00 ч. в Сцена "Централни хали", етаж -1 (бул. "Княгиня Мария Луиза" 25), Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП) ще даде началото на един от най-важните разговори в музикалната индустрия днес - този за психичното здраве и устойчивостта на хората, които движат всеки албум, кампания или турне - без стигма и сензации. Събитието е с вход свободен, след задължителна предварителна регистрация, тъй като местата са ограничени: https://tally.so/r/rj69Lv.

Лектор на събитието ще бъде клиничният психолог д-р Мартин Колев, специалист по невронауки и преподавател в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Заедно с него ще видим още Дидо Пешев - артист, музикант и графичен дизайнер, изготвил официални дизайни за групи като Metallica, AC/DC, Guns N’ Roses и др., и NICKA - певица, композитор, текстописец, участник в 6-ия сезон на "Гласът на България" и магистрант по клинична психология. Те ще съчетаят музиката и психологията - две на пръв поглед различни теми, като разкажат реални ситуации, свързани с трудни моменти от техния артистичен и професионален път.

Темата е изключително популярна в индустрията в световен мащаб в контекст на все по-високи нива на стрес, бърнаут, тревожност и риск от зависимости в музикалния бизнес. Събитието е насочено към всички хора, които се занимават с музика професионално, включително продуценти, служители в музикални компании, артисти, музиканти, композитори, организатори на концерти и фестивали, мениджъри, творчески колективи и организации в областта на музиката, букинг агенти и др.

Още: Доклад: Музикалната индустрия в България генерира 145 млн. евро годишно

Лекцията на д-р Колев е подготвена специално за събитието и ще представи приложима и съвременна рамка за психичното здраве в музикалната индустрия. Ще научим как се разпознават стрес, бърнаут, тревожност и паник атаки, депресия и зависимости чрез разглеждането на дълбоко човешки принадлежности и процеси, характерни за всеки творец. Присъстващите ще получат и съвети за конкретни стратегии за превенция и справяне с тези състояния, изграждане на граници, управление на натоварването и ориентири кога и как се търси професионална помощ. Също така, гостите на събитието ще имат възможност и да зададат своите въпроси към лекторите по време на Q&A сесия, като това ще може да се случи и анонимно.

"Смятаме, че това събитие е важна първа стъпка към по-устойчива професионална култура, която да подкрепя развитието на българската музикална екосистема - чрез грижа за хората, които я изграждат всеки ден", сподели изпълнителния директор на БАМП, Борал Шен.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

За БАМП: Българска асоциация на музикалните продуценти (БАМП) e сдружение с нестопанска цел, което обединява водещи продуцентски компании в областта на звукозаписната индустрия. Учредена през 1996 г., БАМП е организация, която представлява и защитава правата и интересите на продуценти и разпространители на звукозаписи и музикални видеозаписи на територията на Република България. Дейността на асоциацията е фокусирана върху образователни проекти, които популяризират ролята на звукозаписните компании и продуцентите, стойността на музиката, авторските права и интелектуалната собственост, развитието на таланти, етичните практики за изкуствен интелект, стрийминг и др. Като национална група на Международната асоциация на звукозаписната индустрия – IFPI от 1999 г. насам, БАМП изследва развитието на музикалния пазар в България и доставя данни за целите на глобалните изследвания за индустрията в областта на пазарните анализи, проучвания за промени в потребителските навици и нагласи.

Още: "Санкции" и "Стимули" ще ни научат да плащаме за музика: Авторът на първия мащабен доклад за музикалния ни бизнес пред Actualno

За д-р Мартин Колев: Д-р Мартин Колев е клиничен психолог, специалист по невронаука и ментализационен психотерапевт. Преподавател е в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Част е от екипа на Института за психично здраве и развитие - неправителствена организация, която предлага диагностика, терапия и подкрепа на деца и възрастни при проблеми с психичното здраве. Практикувал е в различни държави и има над 15 години професионален опит в психотерапията, като чрез работата си той не спира да търси нови дефиниции на границите между психично здраве и болест.

За Дидо Пешев: Дидо Пешев е графичен дизайнер, артист и музикант, основател на бранда Bare Hands Society. Той е създател на лимитирани музикални постери и мърчандайз, включително официални дизайни за изпълнители като Metallica, Guns N’ Roses, AC/DC, Queens of the Stone Age и Gojira. Има дългогодишен опит в музикалната индустрия и като китарист на групите Last Hope, Them Frequencies и Nocktern.

За NICKA: NICKA (Надежда Александрова) е певица, композитор и текстописец. Позната е на публиката от 6-ия сезон на "Гласът на България". През 2021 г. дебютира със сингъла "Upset" (2021), а през 2024 г. издава първия си албум "Най-лошият човек на света", съчетаващ инди поп и електроника. Наред с артистичната дейност следва магистратура по клинична психология в Софийски университет "Св. Климент Охридски", съчетавайки музиката и психологията - две едновременно различни, но същевременно взаимосвързани науки.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
психично здраве БАМП музикална индустрия
Още от Музика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес