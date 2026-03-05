Какво стои "отвъд аплодисментите"? БАМП поставя фокус върху психичното здраве в музикалната индустрия

На 11 март 2026 г., от 16:00 ч. в Сцена "Централни хали", етаж -1 (бул. "Княгиня Мария Луиза" 25), Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП) ще даде началото на един от най-важните разговори в музикалната индустрия днес - този за психичното здраве и устойчивостта на хората, които движат всеки албум, кампания или турне - без стигма и сензации. Събитието е с вход свободен, след задължителна предварителна регистрация, тъй като местата са ограничени: https://tally.so/r/rj69Lv.

Лектор на събитието ще бъде клиничният психолог д-р Мартин Колев, специалист по невронауки и преподавател в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Заедно с него ще видим още Дидо Пешев - артист, музикант и графичен дизайнер, изготвил официални дизайни за групи като Metallica, AC/DC, Guns N’ Roses и др., и NICKA - певица, композитор, текстописец, участник в 6-ия сезон на "Гласът на България" и магистрант по клинична психология. Те ще съчетаят музиката и психологията - две на пръв поглед различни теми, като разкажат реални ситуации, свързани с трудни моменти от техния артистичен и професионален път.

Темата е изключително популярна в индустрията в световен мащаб в контекст на все по-високи нива на стрес, бърнаут, тревожност и риск от зависимости в музикалния бизнес. Събитието е насочено към всички хора, които се занимават с музика професионално, включително продуценти, служители в музикални компании, артисти, музиканти, композитори, организатори на концерти и фестивали, мениджъри, творчески колективи и организации в областта на музиката, букинг агенти и др.

Лекцията на д-р Колев е подготвена специално за събитието и ще представи приложима и съвременна рамка за психичното здраве в музикалната индустрия. Ще научим как се разпознават стрес, бърнаут, тревожност и паник атаки, депресия и зависимости чрез разглеждането на дълбоко човешки принадлежности и процеси, характерни за всеки творец. Присъстващите ще получат и съвети за конкретни стратегии за превенция и справяне с тези състояния, изграждане на граници, управление на натоварването и ориентири кога и как се търси професионална помощ. Също така, гостите на събитието ще имат възможност и да зададат своите въпроси към лекторите по време на Q&A сесия, като това ще може да се случи и анонимно.

"Смятаме, че това събитие е важна първа стъпка към по-устойчива професионална култура, която да подкрепя развитието на българската музикална екосистема - чрез грижа за хората, които я изграждат всеки ден", сподели изпълнителния директор на БАМП, Борал Шен.

За БАМП: Българска асоциация на музикалните продуценти (БАМП) e сдружение с нестопанска цел, което обединява водещи продуцентски компании в областта на звукозаписната индустрия. Учредена през 1996 г., БАМП е организация, която представлява и защитава правата и интересите на продуценти и разпространители на звукозаписи и музикални видеозаписи на територията на Република България. Дейността на асоциацията е фокусирана върху образователни проекти, които популяризират ролята на звукозаписните компании и продуцентите, стойността на музиката, авторските права и интелектуалната собственост, развитието на таланти, етичните практики за изкуствен интелект, стрийминг и др. Като национална група на Международната асоциация на звукозаписната индустрия – IFPI от 1999 г. насам, БАМП изследва развитието на музикалния пазар в България и доставя данни за целите на глобалните изследвания за индустрията в областта на пазарните анализи, проучвания за промени в потребителските навици и нагласи.

За д-р Мартин Колев: Д-р Мартин Колев е клиничен психолог, специалист по невронаука и ментализационен психотерапевт. Преподавател е в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Част е от екипа на Института за психично здраве и развитие - неправителствена организация, която предлага диагностика, терапия и подкрепа на деца и възрастни при проблеми с психичното здраве. Практикувал е в различни държави и има над 15 години професионален опит в психотерапията, като чрез работата си той не спира да търси нови дефиниции на границите между психично здраве и болест.

За Дидо Пешев: Дидо Пешев е графичен дизайнер, артист и музикант, основател на бранда Bare Hands Society. Той е създател на лимитирани музикални постери и мърчандайз, включително официални дизайни за изпълнители като Metallica, Guns N’ Roses, AC/DC, Queens of the Stone Age и Gojira. Има дългогодишен опит в музикалната индустрия и като китарист на групите Last Hope, Them Frequencies и Nocktern.

За NICKA: NICKA (Надежда Александрова) е певица, композитор и текстописец. Позната е на публиката от 6-ия сезон на "Гласът на България". През 2021 г. дебютира със сингъла "Upset" (2021), а през 2024 г. издава първия си албум "Най-лошият човек на света", съчетаващ инди поп и електроника. Наред с артистичната дейност следва магистратура по клинична психология в Софийски университет "Св. Климент Охридски", съчетавайки музиката и психологията - две едновременно различни, но същевременно взаимосвързани науки.