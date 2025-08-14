"Докато господин Папазки реши": Шеф на ЦСКА разкри бъдещето си в клуба

Изпълнителният директор на ЦСКА Радослав Златков коментира бъдещето си по време на пресконференцията за представянето на новия спортен директор Бойко Величков. Златков е сочен за един от основните виновници за настоящата ситуация в клуба. "Армейците" за поредна година се бавят със селекцията и това се отразява пряко на представянето на терена. Тимът, воден от Душан Керкез, е спечелил едва три точки от първите четири кръга.

Златков каза докога ще бъде в ЦСКА

Катастрофалният старт на кампанията предизвика феновете на отбора да се обърнат срещу Златков и да призоват за оставката му. Той обаче няма намерение да се оттегля от поста си поне към този момент. Изпълнителният директор заяви, че ще остане, докато самият той смята, че може да даде нещо на клуба, или докато "господин Папазки", (бел. ред собственикът на клуба Влатер Папазки) не реши, че вече не е полезен.

"В една трансформация винаги има причини. Атмосферата в клуба и в офиса е на изключително високо ниво. Всеки вижда добра атмосфера и професионализъм", започна Златков. "Абсолютно грешно е водещи и основни фигури – като старши треньор, неговият щаб или спортен директор – да бъдат сменяни често, без да завършват циклите си. Ние можем да издържим на напрежение. Прекалената честота на смени няма да ни доведе до добри резултати. В ситуацията, в която аз попаднах, имаше сменен треньор и щаб, а новият дойде от клуб с неустойка. На база външния натиск трябваше ли да се огъна, за да платим още една неустойка? Не. Всеки трябва да завърши своя цикъл."

"За спортно-техническите въпроси отговаря спортният директор. Аз имам мнение, но това не е моята компетенция. За да има стабилност, първо трябва да се изчистим. В момента няма нужната стабилност в отбора, но това е нещо, което променяме с твърда ръка – примери са Фаетон, Купър, Дюлгеров. Решихме, че трябва да платим. Решението е взето и можем да носим отговорност. Що се отнася до моята лична отговорност – ще съм в клуба, докато мога да допринасям с нещо или докато господин Папазки реши, че вече не съм полезен", каза още Златков.

ОЩЕ: Лично Валтер Папазки е поканил Бойко Величков за спортен директор на ЦСКА (ВИДЕО)