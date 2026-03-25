Драматично равенство за "лъвчетата" срещу Азербайджан в евро квалификациите

25 март 2026, 9:08 часа 221 прочитания 0 коментара
Националният отбор на България по футбол до 17 години започна участието си във втория етап на европейските квалификации с реми 1:1 срещу Азербайджан. Двубоят от група B2 се проведе на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. След равенството двата тима поделиха точките и заемат второто място във временното класиране, докато начело е Литва, която по-рано през деня победи Малта с 3:1 на футболен комплекс "Никола Щерев-Старика". 

Българските "лъвчета" демонстрираха активна и подредена игра, създавайки няколко опасни положения пред вратата на съперника. Още в първите минути Александър Маринов отправи опасен удар с глава след центриране отляво, но вратарят на гостите се намеси успешно. Малко по-късно Николай Попов се озова в отлична позиция, но не успя да преодолее защитата на Азербайджан.

Още: България - Соломонови острови НА ЖИВО по ТВ: Къде и кога да гледаме FIFA Series 2026?

Половин час след началото логичното се случи - натискът на българите даде резултат. Тимур Мустафа засече с глава центриране от пряк свободен удар и прати топката в долния ляв ъгъл за 1:0. Радостта обаче бе кратка, тъй като няколко минути по-късно Азербайджан получи дузпа за игра с ръка на Виктор Бейков. Али Баширов застана зад топката и изпълни хладнокръвно, изравнявайки резултата. 

През второто полувреме България продължи с опитите за победа. Ернан Ангелов опита изстрел от пряк свободен удар, но топката премина над вратата. Николай Попов също създаде опасност с пробив отляво, но ударът му бе блокиран. В заключителните минути "лъвчетата" бяха близо до трите точки – Виктор Добрев пропусна добра възможност, а в добавеното време удар на Попов от фал мина много близо до гредата. 

Следващият мач на България в квалификациите е срещу Малта. Срещата е насрочена за 27 март (петък) от 15:00 часа на стадион "Христо Ботев" и ще бъде излъчена на живо в YouTube канала на БФС.

Още: Изпуснахме си шанса да закрием българския футбол

Кристин Попова Отговорен редактор
