Дунав крачи уверено към Първа лига след труден успех срещу Янтра

Дунав Русе продължава да крачи уверено към промоция в Първа лига, след като надви един от основните си конкуренти за челото във второто ниво на родния футбол – Янтра. Двубоят, който се състоя на стадион „Христо Ботев“ в Габрово, завърши при резултат 1:0 за „драконите“. Единственото попадение в срещата падна в средата на първото полувреме и бе дело на Преслав Бачев, който се разписа след отлично подаване на Радослав Апостолов.

Преслав Бачев донесе успеха на Дунав

Тимът на Дунав започна по-активно срещата и стигна до първото по-сериозно положение в двубоя, но ударът на Ел Баккали бе отразен от стража на домакините Християн Василев. Все пак в 18-ата минута гостите от Русе поведоха. Радослав Апостолов намери Преслав Бачев на добра позиция в наказателното поле на Янтра и той с глава се разписа за 1:0.

Янтра бе много близо до изравнително попадение десетина минути преди края на редовното време. Мартин Ганчев стреля опасно с глава, но стражът на „драконите“ Георги Китанов бе на мястото си и успя да спаси.

🔥💙 Нова победа, нови три точки и радост за русенци. "Дунав" спечели с 0:1 (Бачев 18'), трудното си гостуване 🆚 "Янтра"... Posted by FC Dunav Ruse on Saturday, November 15, 2025

Гостите от Русе имаха още шансове

Малко след началото на второто полувреме на срещата Дунав можеше да отбележи втори гол. Минчев се оказа на добра позиция и стреля, но Християн Василев отново бе на висота и спаси Янтра. След почивката двата тима продължиха да търсят гола, но такъв не падна и гостите от Русе се поздравиха с трите точки.

Класирането във Втора лига

След успеха си Дунав събра 41 точки и продължава да води убедително на върха във Втора лига. Втори е тимът на Фратрия с 34. Янтра заема третата позиция във временното класиране с 29 пункта в актива си.

