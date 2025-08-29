Войната в Украйна:

Душан Керкез: Ако нещо не е наред, ще си тръгна сам (ВИДЕО)

29 август 2025, 11:58 часа 212 прочитания 0 коментара
Душан Керкез: Ако нещо не е наред, ще си тръгна сам (ВИДЕО)

Треньорът на ЦСКА Душан Керкез е готов да си тръгне сам от клуба, ако нещо не е наред и шефовете и футболисти не са зад него. Това разкри самият той на пресконференция преди двубоя със Славия от седмия кръг на Първа лига. Както е известно, под негово ръководство „червените“ все още нямат победа като до момента са изиграли общо пет двубоя, в които са записали три равенства и две поражения.

Душан Керкез е уверен в своите качества 

Керкез сподели пред медиите, че в момента най-важното в ЦСКА е да има спокойствие. По думите му само тогава всичко може да е наред. Босненският специалист допълни, че е нормално да има напрежение у феновете на тима при положение, че „армейците“ все още нямат победа в първенството. Той също така бе категоричен, че вярва в себе си, както и в неговия треньорски щаб, и футболистите на тима.

"Усещам, че клубът и футболистите са зад мен" 

„Усещам, че клубът и футболистите са зад мен. Ако нещо не е наред, ще си тръгна сам. В тази ситуация ни трябва спокойствие. Когато един отбор има спокойствие, всичко може да е наред. Сега го търсим и сме по-близо. След Черно море се усещаше повече напрежение от феновете. Нормално е да има такова, след като не сме спечелили победа. Усещам, че в последния мач се видя добра енергия, качествени положения. Вярвам в себе си, в моя треньорски щаб и във футболистите“, заяви Душан Керкез.

ОЩЕ: Венци Стефанов за ЦСКА: Валтер няма да си остави каруцата в калта (ВИДЕО)

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Душан Керкез Бойко Величков Радослав Златков
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес