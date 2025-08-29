Душан Керкез: Ако нещо не е наред, ще си тръгна сам (ВИДЕО)

Треньорът на ЦСКА Душан Керкез е готов да си тръгне сам от клуба, ако нещо не е наред и шефовете и футболисти не са зад него. Това разкри самият той на пресконференция преди двубоя със Славия от седмия кръг на Първа лига. Както е известно, под негово ръководство „червените“ все още нямат победа като до момента са изиграли общо пет двубоя, в които са записали три равенства и две поражения.

Душан Керкез е уверен в своите качества

Керкез сподели пред медиите, че в момента най-важното в ЦСКА е да има спокойствие. По думите му само тогава всичко може да е наред. Босненският специалист допълни, че е нормално да има напрежение у феновете на тима при положение, че „армейците“ все още нямат победа в първенството. Той също така бе категоричен, че вярва в себе си, както и в неговия треньорски щаб, и футболистите на тима.

"Усещам, че клубът и футболистите са зад мен"

„Усещам, че клубът и футболистите са зад мен. Ако нещо не е наред, ще си тръгна сам. В тази ситуация ни трябва спокойствие. Когато един отбор има спокойствие, всичко може да е наред. Сега го търсим и сме по-близо. След Черно море се усещаше повече напрежение от феновете. Нормално е да има такова, след като не сме спечелили победа. Усещам, че в последния мач се видя добра енергия, качествени положения. Вярвам в себе си, в моя треньорски щаб и във футболистите“, заяви Душан Керкез.

