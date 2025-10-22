Душан Керкез и хората му искали бивша звезда на Левски да подсили ЦСКА

Доскорошният треньор на ЦСКА Душан Керкез и хората от неговия щаб са искали бивша звезда на Левски да подсили „армейците“. Това разкри самият футболист в подкаста „SportCast“. Става въпрос за 37-годишния офанзивен полузащитник Ивелин Попов, който в момента е част от Арда Кърджали. Попето, както всички наричат именития халф, призна, че е бил готов да обсъди евентуалното си преминаване при „червените“.

Душан Керкез и Ивелин Попов работиха заедно в Ботев Пловдив. Двамата са в отлични взаимоотношения като все още поддържат контакт. Попето сподели, че докато босненецът е бил в ЦСКА неговите помощници са коментирали с играча преминаването му при „армейците“.

Попето е бил готов да обсъди преминаването си в ЦСКА

„Ние с Душан и до ден-днешен имаме комуникация. И сега преди последния мач ми написа есемес, пожела ми успех. Конкретно да ми каже: „Дай да те взема“ – не е имало от негова страна. Но с неговите помощници си говорихме: „Какво мислиш да дойдеш, как мислиш, че могат да станат нещата“.

„Казах им: „Седнете си с ръководството, поговорете си. Ако има нещо конкретно, обадете се, мога да дойда и да седнем, за да обсъдим“. Но не се е стигнало до нещо конкретно. Само някакви разговори и не знам дали там, при тях на високо ниво се е случвало нещо. Съвсем скоро ставам на 38 години, така че може би няма да заиграя за ЦСКА“, разказа с усмивка Ивелин Попов.

