07 декември 2025, 17:34 часа 310 прочитания 0 коментара
ЦСКА и Лудогорец не се победиха, Етър завърши годината положително (Резултати от Втора лига)

Вторите отбори на ЦСКА и Лудогорец завършиха 0:0 в двубой от 19-ия кръг на Втора лига. Така „червените“ приключиха годината на 5-о място с актив от 29 точки. Разградчани заемат 12-ата позиция с 20 пункта. В други срещи от кръга Етър Велико Търново постигна ценен успех с 1:0 при визитата си на Севлиево. "Болярите"се изкачиха до 10-ото място с 22 точки. Спортист Своге пък се наложи с 3:1 над Марек Дупница.

ЦСКА и Лудогорец не счупиха нулите

На терена в столичния квартал “Драгалевци” футболистите и треньорският щаб на ЦСКА излязоха с фланелки в подкрепа на Любослав Пенев, който се бори с коварно заболяване, а в 9-ата минута двубоят бе прекъснат от аплодисменти от страна на публиката и отборите за големия ни голмайстор.

Иначе сблъсъкът предложи предимно битка и малко положения пред двамата вратари. Преди почивката Марк-Емилио Папазов на два пъти имаше възможност да се разпише, но ударите му бяха парирани. През втората част пък Илиан Антонов пропусна най-чистото положение за „армейците“. В 87-ата минута Маринов от гостите имаше възможност да “счупи” нулите. Ударът му обаче не се получи и излезе в аут. Лошата новина за Лудогорец е съмнението за тежка травма на Янев. Младият футболист бе закаран с линейка в болница заради съмнение за фрактура на глезена.

Етър победи Севлиево, Спортист Своге подчини Марек

В друг мач от деня във Втора лига Етър победи Севлиево като гост с 1:0. Единственото попадение бе дело на Тома Ушагелов в 69-ата минута. Севлиево остава 15-и с 13 точки. В Своге пък всички голове паднаха през първото полвуреме. Юри Пинейро осигури комфортен аванс от две попадения до 28-ата минута. Семеон Вешев намали изоставането на Марек, преди Ивелин Георгиев да вкара за 3:1.

През второто полувреме Илия Димитров бе изгонен за втори жълт картон, а в 80-ата Леон Мур от Спортист също получи втори жълт картон и пое предварително към съблекалните. С тази победа “шоколадите” събират в актива си 20 точки и се вече на 11-ото място. Дупничани са 14-и със 17 точки.

Резултати от 19-ия кръг във Втора лига:

ЦСКА II - Лудогорец II 0:0

Севлиево - Етър Велико Търново 0:1

Спортист Своге - Марек Дупница 3:1

от събота:

Миньор Перник - Пирин Благоевград 0:0

Спартак Плевен - Вихрен Сандански 2:3

Янтра Габрово - Черноморец Бургас 0:0

от петък:

Фратрия Варна - Хебър Пазарджик 3:2

Локомотив Горна Оряховица - Дунав Русе 0:1

Джем Юмеров
