Куп положения и отменени голове в битката на дъното: Емблематичен български тим се намира в сериозна криза

Берое и Септември завършиха 0:0 в двубой от 19-ия кръг на Първа лига. Двата отбора, които се намират в дъното на таблицата, пропуснаха доста положения, като две попадения на столичани бяха отменени. Заралии се намират в сериозна криза от 10 поредни мача без успех. Те заемат 13-о място в класирането с 16 точки. Тимът на Славко Матич е с един пункт по-малко на 14-ата позиция.

Срещата стартира с неточен изстрел на Мой Пара. Заралии опитаха да отговорят, но не затрудниха Янко Георгиев. Гостите чакаха на контраатака, една от коите завърши с удар на Стоичков извън целта. В 17-ата минута Валбуена пропусна добър шанс за Берое. В средата на полувремето стражът на Септември трябваше да демонстрира рефлекс при хаос в наказателното си поле.

Неговият колега Валентино Кинтеро отвърна с намеси при шут на Стоян Стоичков и удар с глава на Озорнвафор. В 38-ата минута удар с глава на Пинеда рикошира и кацна върху напречния стълб. 180 секунди по-късно Стоичков отново тества стража на Берое, който пак се справи. При последвалия корнер Мара вкара. Голът обаче бе отменен, тъй като топката бе напуснала очертанията на терена при центрирането от ъгловия удар. До почивката и гол на Фурие не бе зачетен заради засада.

През втората част Саломони и Пара пропиляха нови шансове. Последва силен период за заралии. В него Салидо бе най-опасен, като три пъти стреля в аут от изгодни позиции, а веднъж предизвика намесата на Янко Георгиев. В 82-рата минута Фурие пропусна 100%-ова възможност. Фронтално срещу вратата нападателят прати топката високо над целта. До края гостите бяха по-близо до успеха, но не съумяха да отбележат.

