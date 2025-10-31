Две звезди на Левски създават сериозни главоболия на Хулио Веласкес преди Вечното дерби

Проблеми в лагера на "сините" дни преди Вечното дерби. Левски и ЦСКА ще се срещнат на 8 ноември на Националния стадион "Васил Левски" в двубоя от 15-ия кръг на Първа лига. Предния уикенд тимът на Хулио Веласкес ще се изправи срещу Арда Кърджали. На "Герена" обаче са на тръни заради две от звездите си, които са под въпрос както за неделния мач, така и за дербито другата седмица.

Двама от Левски висят за срещите с Арда и ЦСКА

Става въпрос за двама от основните футболисти на Хулио Веласкес от началото на сезона - Евертон Бала и Мустафа Сангаре. Бразилецът получи контузия по време на срещата на Левски с Добруджа от 13-ия кръг, завършила с победа за "сините" с 3:0. Тогава той започна срещата като титуляр, но бе сменен принудително. Дни по-късно столичният тим игра срещу Хебър Пазарджик в мач от турнира за Купата на България. Тогава пострада нападателят на Левски.

Сангаре ще премине допълнителни прегледи

Мустафа Сангаре притесни Веласкес и "сините" фенове през първото полувреме, след като защитник на пазарджиклии закачи много болезнено левия му глезен. Националът на Мали веднага получи медицинска помощ и остана на терена до 71-ата минута. Въпреки това, изглежда, че нападателят не е в оптимално състояние, тъй като ще мине допълнителни прегледи. Не бива да се забравя, че в началото на сезона Сангаре бе измъчван от травма, която го извади от терена за няколко двубоя.

Нападателят показва добра форма през последните седмици, като вече има на сметката си 7 гола в 17 двубоя във всички турнири. Това го прави един от най-важните играчи за отбора на Веласкес и със сигурност испанският специалист се надява да може да разчита на него във Вечното дерби. Междувременно стана ясно, че Левски може да получи сериозна санкция заради ЦСКА.