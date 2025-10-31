БФС може да наложи сериозна глоба на Левски заради ЦСКА

Вечното дерби на Първа лига наближава, а с него започнаха и обичайните "закачки" по оста - Левски и ЦСКА. Двата столични гранда ще се срещнат на 8 ноември, събота, на Националния стадион "Васил Левски" за двубоя им от 15-ия кръг на шампионата. "Сините" се намират в по-изгодна ситуация и са определяни за фаворити, имайки предвид формата им и това, че са лидер в класирането. Отборът на Христо Янев също не е за подценяване, тъй като най-накрая изглежда, че започва да напипва правилния ритъм.

Левски изписва името на ЦСКА грешно

Сега от лагера на "сините" направиха нещо, което може да им донесе глоба от Българския футболен съюз. Колегите от Sportal.bg забелязаха, че Левски изписва името на ЦСКА грешно. В поредица от публикации в социалните мрежи и на официалния сайт от "Герена" пишат, че ще се изправят срещу ЦСКА - София. Това обаче не е вярно, тъй като в началото на година "армейците" се отърваха от "тирето" От 28 януари 2025 г. ЦСКА официално е без тире, а от новото първенство то бе премахнато и в документите на БФС, УЕФА и ФИФА.

По тази причина Левски, който е символичен домакин на мача на Националния стадион "Васил Левски", може да отнесе сериозна глоба. Ако "сините" не се съобразят с официалното становище на българските и международни институции, изписвайки на таблото ЦСКА с тире, то те ще подлежат на санкция за уронване на престижа и достойнството на съперника.

От подобна глоба най-много са страдали именно "армейците". Това се случва при домакинствата им срещу ЦСКА 1948, тъй като изписват името на съперника не с истинското му име, а с "гост". По този повод наскоро финансовият благодетел на тима от Бистрица Цветомир Найденов направи интересен коментар.