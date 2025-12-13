Изненада! ЦСКА обяви нов трансфер веднага след края на полусезона

Българският футболен гранд ЦСКА обяви нов трансфер веднага след края на първия полусезон, който приключи с победа над Локомотив София за Купата на България. "Червените" обявиха привличането на колумбийския флангови футболист Алехандро Пиедраита. Състезателят премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с "армейците" за срок от 3 години, съобщиха от стадион "Бъгарска армия".

ЦСКА привлече ново крило

Пиедраита е на 23 години, като основната му позиция е по левия фланг на атаката. Той се присъединява към тима на ЦСКА от елитния аржентински клуб Химнасия. Алехандро Пиедраита започва футболната си кариера в школата на Спортен клуб „Ел Диаманте“, а през 2019 г. подписва договор с Депортиво Перейра. През януари 2023 г. преминава под наем в аржентинския Банфилд, а в началото на тази година отново е преотстъпен — този път в Химнасия.

С екипа на Химнасия той изиграва общо 19 мача във всички турнири. В ЦСКА Алехандро Пиедраита ще играе с номер 77. "Червените" имаха нужда от подсилване на фланга и то вече е факт, а това потвърди и думите на Христо Янев, че ЦСКА работи по селекцията. Предстои да стане ясно колко точно нови попълнения ще акостират на "Армията", но се предполага, че "червените" ще искат да се подсилят на почти всяка позиция след мащабната чистка през лятото и есента.