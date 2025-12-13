Христо Янев открехна темата за селекцията и отсече: ЦСКА се съвзе в момент, в който малко отбори могат!

Наставникът на ЦСКА Христо Янев призна, че "червените" работят по зимната селекция, към която има големи очаквания, тъй като тимът се нуждае от подсилване на доста позиции. Това е видимо и от действията на Янев в хода на двубоите, в които рядко прибягва до смени в състава си. ЦСКА успя да завърши положително полусезона, отстранявайки Локомотив София след обрат, а Янев отбеляза, че малко отбори могат да се съвземат в момента, в който "армейците" го направиха.

Христо Янев каза върху какво трябва да работи ЦСКА

"Доволен съм от старанието. Днес победихме с постоянство и много добър футбол. Борихме се до последно и показахме характера си. Демонстрирахме търпение и продължихме да правим нещата, които можем. Локомотив (София) може да наказва грешки. Имаме много работа да свършим чисто футболно и като манталитет на отбора. Дано тези мачове в края на полусезона да ни дадат увереност за пролетта", заяви Христо Янев.

"Работим във всеки един аспект от играта. Радвам се, че играчите вярват в себе си повече и действат като отбор. Успяхме да се съвземем в момент, когато малко отбори могат да го направят. Усещам дух в съблекалнята и по трибуните. Надявам се да продължим да радваме хората, но ни трябва много упоритост и постоянство. Работи се по селекцията. Всички искаме да направим отбор, който всява респект в останалите", добави още той.

