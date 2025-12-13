Спорт:

Христо Янев открехна темата за селекцията и отсече: ЦСКА се съвзе в момент, в който малко отбори могат!

13 декември 2025, 20:28 часа 375 прочитания 0 коментара
Наставникът на ЦСКА Христо Янев призна, че "червените" работят по зимната селекция, към която има големи очаквания, тъй като тимът се нуждае от подсилване на доста позиции. Това е видимо и от действията на Янев в хода на двубоите, в които рядко прибягва до смени в състава си. ЦСКА успя да завърши положително полусезона, отстранявайки Локомотив София след обрат, а Янев отбеляза, че малко отбори могат да се съвземат в момента, в който "армейците" го направиха.

"Доволен съм от старанието. Днес победихме с постоянство и много добър футбол. Борихме се до последно и показахме характера си. Демонстрирахме търпение и продължихме да правим нещата, които можем. Локомотив (София) може да наказва грешки. Имаме много работа да свършим чисто футболно и като манталитет на отбора. Дано тези мачове в края на полусезона да ни дадат увереност за пролетта", заяви Христо Янев.

Христо Янев

"Работим във всеки един аспект от играта. Радвам се, че играчите вярват в себе си повече и действат като отбор. Успяхме да се съвземем в момент, когато малко отбори могат да го направят. Усещам дух в съблекалнята и по трибуните. Надявам се да продължим да радваме хората, но ни трябва много упоритост и постоянство. Работи се по селекцията. Всички искаме да направим отбор, който всява респект в останалите", добави още той.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
ЦСКА Христо Янев
